En vue de la saison estivale, AliExpress propose de belles réductions sur des produits high-tech. C'est le cas du modèle 256 Go de la tablette Xiaomi Pad 6 qui est victime d'une jolie baisse de prix de plus de 210 euros grâce à un code promo.

Poursuivons notre route des bons plans AliExpress avec ce nouveau deal en provenance du célèbre site e-commerce. Après le POCO M6 Pro moins cher, l'aspirateur Roborock Q7 Max Plus à prix réduit ou bien encore le POCO X6 à moins de 200 euros, c'est au tour d'une tablette Xiaomi de faire l'objet d'une offre intéressante. Disponible dans sa version 8/256 Go, la Pad 6 de la marque chinoise est à 239,40 euros au lieu de 455,71 euros. Le tarif réduit est obtenu avec le coupon FRSS40 qui est à saisir lors de l'étape du panier.

Sortie au cours de l'année 2023, la Xiaomi Pad 6 est dotée d'un écran LCD de 11 pouces avec une définition de 2880 x 1800 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité de 550 nits et un rapport de contraste de 1400:1. Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI, la tablette liée au bon plan AliExpress dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, une batterie de 8 840 mAh avec la charge à 33W et du processeur Qualcomm Snapdragon 870.

Du côté de la connectivité, celle-ci est composée d'un port USB Type-C, de la norme Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, de la technologie Dolby Atmos et de quatre haut-parleurs. Pour en savoir davantage sur l'appareil, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir notre prise en main de la Xiaomi Pad 6.