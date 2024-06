Le Roborock Q7 Max Plus est à un prix jamais vu, vite !

Si vous cherchez un excellent aspirateur robot à prix sacrifié, c’est le bon pour de craquer ! Le Roborock-Q7 Max Plus passe à 229 € avec le code FRSS40. Cette réduction de plus de 50% est une aubaine pour vous équiper à petit prix, ne passez pas à côté.

AliExpress affiche actuellement de belles offres à l’approche de l’été. En ce moment, le Roborock Q7 Max Plus voit son prix chuter de plus de 50% ! Alors qu’il est toujours en vente à près de 400 € chez la plupart des revendeurs, il est affiché en promotion à 273,08 €. Mais ça n’est pas tout ! En renseignant le code FRSS40 au moment de payer, vous obtenez 40 € de réduction supplémentaire. Ce code est valable dès 269 € d’achat. Le vendeur a également ajouté un coupon 4 €, ce qui faut chuter le prix du Roborock Q7 Max Plus à 229,08 € seulement. C’est un prix exceptionnel pour cet aspirateur robot ! La livraison est rapide et gratuite, alors pourquoi s’en priver ?

Le Q7 Max Plus fait aujourd’hui encore partie des modèles phares de Roborock. C’est un aspirateur robot particulièrement efficace qui dispose d’une belle autonomie. Grâce à sa puissance d’aspiration de 4200 Pa, il peut nettoyer toutes les saletés sans difficulté. Par ailleurs, il est vendu avec sa station de vidange automatique, ce qui vous évite de devoir constamment le vider. Vous gagnez ainsi du temps.

Le Roborock Q7 Max Plus est doté de la navigation LiDAR PreciSense qui offre une cartographie 3D. Il embarque aussi un détecteur d'obstacles et un détecteur de vide. Cet aspirateur robot navigue donc avec précision.

Côté autonomie, on retrouve une batterie de 5200 mAh qui offre une belle autonomie qui peut atteindre les 180 minutes d’utilisation. Lorsque le robot n’a plus de batterie, il retourne automatiquement à sa base pour se recharger.

Enfin, vous pouvez connecter votre robot au WiFi pour l’utiliser à distance via l’application Roborock.