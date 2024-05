Offres Samsung : voici les meilleures promotions pour la fête des Pères

La fête des Pères approche à grands pas. Vous souhaitez vous faire plaisir ou cherchez un cadeau à offrir ? Samsung propose actuellement de belles offres à ne pas manquer.

Cette année, la fête des pères est prévue le dimanche 16 juin. Il vous reste donc quelques jours pour trouver une idée de cadeau originale. Pourquoi ne pas en profiter pour acheter un nouveau smartphone, une tablette, des écouteurs ou encore une montre connectée ? Que ça soit pour vous ou pour offrir, un cadeau high-tech est toujours une bonne idée !

Samsung affiche de belles promotions pour la fête des Pères. Réductions immédiates, produits offerts, offres de remboursement… C’est le bon moment pour vous faire plaisir en faisant des économies.

Les Samsung Galaxy S24 sont affichés à partir de 649 € avec cette triple offre

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone ? Les Galaxy S24, S24 + et S24 Ultra sont actuellement en promotion pour la fête des Pères sur le site de Samsung. Vous bénéficiez en effet de 100€ remboursés + les Galaxy Buds2 Pro offerts + un bonus reprise de 100 € pour le S24, ou 150€ pour les S24 + et S24 Ultra.

En cumulant l’offre de remboursement avec le bonus reprise, le Galaxy S24 passe à 649 € au lieu de 899 € dans sa version avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Le prix du Galaxy S24 + chute de 1169 € à 919 € seulement avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Quant à lui, le Galaxy S24 Ultra tombe à 1219 € au lieu de 1469 € dans sa version de 256 Go de stockage et 12 Go de RAM.

Les Galaxy S24 sont les derniers arrivés des smartphones premium de Samsung. En plus de leur design réussi, ils se démarquent de la concurrence en proposant des performances de haute volée. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S24 ici.

Jusqu’à 200 € remboursés pour l’achat d’une tablette de la famille des Galaxy Tab S9

Tout comme les smartphones, les tablettes profitent de belles offres pour la fête des Pères. Vous obtenez ainsi jusqu’à 200 € remboursés pour l’achat d’une Galaxy Tab S9. La version standard passe ainsi de 899 € à 799 €. La Galaxy Tab S9 + vous revient à 999 € au lieu de 1149 €. Et la Galaxy Tab S9 Ultra passe de 1349 € à 1149 € seulement.

Pour rappel, ces tablettes récentes sont sorties il y a moins d’un an. Ils sont équipés du puissant processeur Snapdragon 8 Gen2 et d’un magnifique écran Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle de la version standard fait 11 pouces contre 12,4 pouces pour le S9+ et 14,6 pouces pour le S9 Ultra.

Outre la caméra frontale de 12 MP, le Galaxy Tab S9 embarque un capteur photo arrière de 13 MP. Le S9+ et le S9 Ultra disposent en plus d’un ultra grand-angle de 8 MP.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ici.

Belle chute de prix sur la nouvelle TV The Frame QLED 4K 2024

La nouvelle TV The Frame de Samsung vous fait de l’oeil ? Profitez des promotions de la fête des Pères pour vous équiper à tarif réduit. Cette télévision a la particularité d’embellir votre séjour. Le design de la The Frame ne laisse en effet pas indifférent. Cette TV QLED 4K à l’apparence épurée dispose d’un mode Art qui vous permet d’afficher des oeuvres lorsqu’elle est en veille.

La nouvelle version récemment sortie est normalement en vente à 1499 € dans sa version de 55 pouces. Mais vous bénéficiez en ce d’une offre de remboursement de 200€ qui fait chuter son prix à 1299 €. Pour les modèles plus grands, vous pouvez avoir jusque’à 500 € remboursés ainsi qu’une offre de reprise de 400 € qui s’enlèvent directement dans votre panier.

La Samsung The Frame 2024 est dotée d’une belle dalle anti-reflet pour vous permettre de profiter de vos contenus en 4K même en plein jour. Les couleurs sont riches, particulièrement réalistes et contrastées. Grâce à la connexion invisible, l’écran est relié à un boitier déporté avec toutes les connectiques. Vous pouvez donc accrocher votre TV au mur sans être gêné par les câbles disgracieux.