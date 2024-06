Les AirPods 3 font l'objet d'un bon plan intéressant avant les soldes d'été 2024. Actuellement, le modèle 2022 des écouteurs sans fil de la marque Apple passe à moins de 160 euros. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Les soldes d'été 2024 démarrent officiellement le mercredi 26 juin prochain. Quelques jours avant l'événement commercial en France, les AirPods 3 avec le boîtier de charge Lightning sont à prix réduit sur le site Rakuten.

Depuis le vendeur officiel Boulanger, les écouteurs Apple sont à 159 euros au lieu de 199 euros. La réduction de 40 euros se fait grâce à une remise immédiate de 10 % de la part du site e-commerce et à une autre remise de 20 euros avec le code HAPPY20. Le coupon doit être saisi manuellement pendant l'étape du panier.

Pour rappel, les AirPods 3 d'Apple sont dotés de l'audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête, de l'égalisation adaptative calibrant automatiquement le son en fonction des oreilles et d'un design ajusté. On retrouve aussi un accès rapide à Siri et un capteur de pression afin de contrôler la lecture des contenus, prendre un appel, ou encore raccrocher.

Résistante à l’eau et à la transpiration, la paire d'écouteurs embarque une autonomie maximale de 6 heures d’écoute en une seule charge ou 30 heures d’écoute au total avec le boîtier de charge Magsafe fourni. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article associé au test des Apple AirPods 3.