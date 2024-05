Rakuten casse le prix de nombreux produits avec ce code promo, vite !

Voici un bon plan qui arrive à point nommé. Rakuten propose actuellement 2 coupons qui baissent les prix de l’ensemble des produits présents sur leur site internet. Mais attention, cette offre valable uniquement aujourd’hui est limitée. Ne tardez donc pas pour en profiter !

Vous avez des achats à faire et vous cherchez les meilleures offres pour les avoir à prix réduit ? On vous a dégoté un bon plan qui tombe à pic ! Rakuten propose 2 coupons pour vous permettre de vous équiper moins cher. Avec le code RAKUTEN5, vous avez 5€ offerts dès 39€ d’achat. Quant à lui, le code RAKUTEN30 vous offre 30€ dès 299€ d’achat. Et ça n’est pas tout ! Certains produits vous permet en plus d’avoir un cashback. Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone ? Une nouvelle TV ? Un aspirateur ? Un jeu pour votre Nintendo Switch, PS5 ou Xbox ? Ces codes sont valables sur l’ensemble du site mais uniquement aujourd’hui et en quantité limitée.

L’iPhone 15 passe à 669€ grâce au code RAKUTEN30

L’iPhone 15 est le dernier sorti des smartphones Apple. Normalement en vente à 969 € dans sa version de 128 Go, vous pouvez le trouver à partir de 699 € seulement sur Rakuten. Grâce au code RAKUTEN30 valable dès 299 € d’achat, vous obtenez 30 € de réduction en plus. À seulement 669 €, ce smartphone haut de gamme est une bonne affaire !

L’iPhone 15 est équipé de la puissante puce A16 Bionic. C’est un smartphone puissant et particulièrement fluide. Il embarque un bel écran Super Retina XDR de 6,1 pouces qui profite d’une résolution de 2 556 x 1 179 pixels et d’un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Coté photo, en plus de l’appareil photo avant de 12 MP, on retrouve 2 capteurs photo à l’arrière, un capteur principal de 48 MP ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 MP. Enfin, la batterie de 2775 mAh vous offre une belle autonomie de 20 heures de lecture vidéo, de quoi tenir toute la journée sans avoir peur de tomber en rade.

Tout comme l’iPhone 15, de nombreux smartphones sont à prix réduit sur Rakuten. Pofitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

L’écran PC LG 34WR50QC-B de 34 pouces est à prix cassé sur Rakuten

Vous souhaitez acheter un nouvel écran PC pour vos créations graphiques, pour jouer ou faire du montage ? Le moniteur ultra-large incurvé LG 34WR50QC-B de 34 pouces passe de 299,99 € à 269,99 € seulement grâce au code RAKUTEN30. Et ça n’est pas tout puisque vous recevez en plus un Cashback de 30 € ! C’est un très bon prix sachant que l’écran est encore en vente à 339,99 € sur le site officiel.

L’écran PC LG 34WR50QC-B de 34 pouces, soit 86 cm, profite d’une belle résolution UWQHD (3440 x 1440 pixels). La dalle vous assure un confort visuel optimal grâce au mode Flicker Safe qui réduit le scintillement à l'écran et au mode Lecture qui adapte la température pour éviter la fatigue visuelle. Avec un taux de rafraichissement de 100Hz, les images sont fluides. Vous pouvez donc jouer rapidement grâce au temps de latence réduit.

Le JBL Tune 720BT est à son prix le plus bas

Toujours en vente à 79,99 € sur le site officiel, le casque sans fil JBL Tune 720BT est affiché à de 54,85 € sur Rakuten. Avec le code RAKUTEN5, vous avez 5 € offerts, ce qui fait chuter le prix à seulement 49,85 €.

Le JBL Tune 720BT a été conçu pour vous offrir un confort optimal. Avec son poids plume, ses coussinets doux et son arceau rembourré, il peut être porté de longues heures sans aucune gêne. Comme le casque est pliable, vous pourrez facilement le transporter partout avec vous.

La connexion multi-points vous permet de connecter le JBL Tune 720BT à de nombreux dispositifs pour basculer simplement d’un appareil à l’autre. Enfin, ce casque sans fil qui fonctionne avec la technologie Bluetooth 5.3 profite d’une belle autonomie de 76 heures d'écoute. La recharge rapide vous offre la possibilité de récupérer 3 heures d'écoute en seulement 5 minutes de charge.