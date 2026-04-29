La mise à jour One UI 8.5 serait quelque peu décevante sur le Samsung Galaxy S23

Une fuite du patch notes de la version stable de la mise à jour One UI 8.5 pour le Galaxy S23 semble indiquer que bien des nouveautés du Galaxy S26 vont manquer à l'appel.

galaxy s23

Le Galaxy S26 sorti en début d'année a introduit plusieurs nouveautés logicielles, notamment liées à l'IA. Ce smartphone a été lancé directement sous One UI 8.5, laissant espérer que les appareils plus anciens et qui seront mis à jour vers cette version profitent également de ces options. Mais il n'en serait rien.

One UI 8.5 est arrivé sur les Samsung Galaxy S23 sous forme de bêta il y a quelques semaines et devrait être rendu disponible auprès de tous les utilisateurs au mois de mai. Le patch notes de la version stable dédiée au Galaxy S23 Ultra a fuité et plusieurs fonctionnalités phares du Galaxy S26 manquent à l'appel.

Galaxy S23 : Now Nudge et Creative Studio ne seront pas disponibles avec One UI 8.5

Creative Studio, un service regroupant plusieurs outils créatifs basés sur l'IA, est par exemple absent, remarque SamMobile. L'Audio Eraser amélioré, qui permet de réduire les bruits de fond et d'amplifier les sons souhaités dans les vidéos, n'est pas non plus au programme. Les fonctions de filtrage des appels, de priorisation automatique des notifications et Now Nudge (on vous explique en détail ce qu'est Now Nudge ici) n'arriveront pas non plus sur les Galaxy S23.

Il reste possible que le patch notes soit modifié d'ici à la sortie officielle de One UI 8.5 sur les smartphones de cette série, mais nous n'avons que peu d'espoir. On ne sait pas si Samsung préfère réserver ces options à son dernier modèle ou s'il existe une limite matérielle pour que le Galaxy S23 en soit privé.

Pour finir cet article sur une bonne note, évoquons les nouveautés qui seront quant à elles bien disponibles. “L'Assistant Photo vous permet désormais de générer des images IA à partir de différentes fonctionnalités directement depuis l'écran de résultats, sans avoir à enregistrer chaque itération”, explique Samsung. Bixby comprend mieux le langage naturel, on peut lui décrire une fonction qu'on recherche plutôt que de la nommer, par exemple. Côté UI, un nouveau design de l'interface et une option de disposition automatique de l'écran de verrouillage en fonction de l'emplacement des widgets et de l'horloge sont prévus.


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