Ce légendaire émulateur SNES des années 90 revient avec un successeur inattendu

Dans les années 90, ZSNES a révolutionné la façon de rejouer aux classiques de la Super Nintendo. Ses développeurs originaux viennent de lancer une suite inattendue. Elle promet de redonner une seconde jeunesse aux jeux de la console mythique de Nintendo.

L'émulation de consoles rétro n'a jamais été aussi active. Sur Android comme sur PC, les projets se multiplient et les mises à jour s'enchaînent à un rythme soutenu. Les émulateurs Switch bénéficient régulièrement d'améliorations majeures, avec des gains de performances importantes sur les derniers smartphones. Ce dynamisme touche désormais aussi les consoles plus anciennes, dont la Super Nintendo.

C'est dans ce contexte que deux développeurs historiques de ZSNES viennent de sortir Super ZSNES. Cet émulateur de la Super Nintendo tire parti de la puissance des GPU modernes pour améliorer l'image des jeux d'origine. De nouvelles consoles rétro continuent d'ailleurs d'arriver sur Android, preuve que l'appétit pour le jeu vidéo d'antan ne faiblit pas. La version de Super ZSNES pour Android est disponible sur le Play Store à 4 dollars, soit environ 3,70 euros. Sur Windows et Mac, l'application est proposée gratuitement.

Super ZSNES fait revivre les classiques de la Super Nintendo avec des graphismes modernisés

Super ZSNES se distingue par son Super Enhancement Engine. Ce moteur propose des améliorations visuelles personnalisées jeu par jeu. Il affiche des visuels en haute résolution et ajoute des textures ainsi que des effets de lumière. Certains titres profitent aussi du mode widescreen et d'un audio non compressé en remplacement des sons d'origine. Sept jeux sont déjà pris en charge, dont F-Zero, Mega Man X, Super Mario World et Super Metroid. Les développeurs précisent que Super ZSNES n'est pas une application générée à la va-vite. Chaque amélioration a été pensée et intégrée manuellement.

L'émulateur embarque aussi toutes les fonctions classiques du genre. L'avance rapide, le rembobinage et les états de sauvegarde sont présents. On trouve également les codes de triche et le menu iconique de ZSNES avec sa neige tombante animée. Certains jeux utilisant la puce SuperFX, comme Star Fox ou Stunt Race FX, ne fonctionnent pas encore. Cette puce permettait à la Super Nintendo de gérer des effets 3D à une époque où peu de consoles en étaient capables. Les développeurs annoncent des correctifs, de nouvelles améliorations visuelles et le support du jeu en réseau dans les prochaines mises à jour.