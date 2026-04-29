Smart TV : Android TV a moins la cote, ces alternatives prennent du galon

Les grands systèmes d'exploitation pour Smart TV déclinent en Europe. Des OS alternatifs commencent à s'imposer sur le marché et contestent la domination d'Android TV, de Tizen et de webOS.

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Crédits : Phonandroid

“Le paysage télévisuel européen évolue rapidement”, constate David Tett, analyste principal pour le cabinet Omdia. Une étude nous apprend que les trois grands acteurs de l'industrie, Android TV, Tizen (Samsung) et webOS (LG) sont en train de perdre des parts de marché (pdm), grignotées par des systèmes alternatifs.

Android TV, embarqué dans les Smart TV Sony, TCL ou Philips, ainsi que bien des box et dongle TV, ne cesse de perdre du terrain depuis 2024, et va continuer sur cette pente descendante jusqu'en 2030, selon les prévisions. À 32,8 % en 2024, elle est maintenant à 30,7 % et pourrait tomber sous les 27 % dès 2028. Tizen a dégringolé au début des années 2020. Sa chute est moins vertigineuse depuis quelque temps, mais l'OS de Samsung descend lentement.

VIDAA fait mieux que webOS et fonce sur Tizen, Android TV perd des clients

webOS, qui fait tourner les Smart TV LG, est en train de perdre sa troisième place. À plus de 20 % de pdm au début des années 2020, webOS a dégringolé à moins de 15 % et va continuer à perdre des pdm dans les prochaines années. Une situation qui profite à l'étonnant VIDAA, qui progresse rapidement. VIDAA devrait continuer de croître dans un futur proche, larguant webOS et se rapprochant de Tizen.

Android TV Tizen webOS
Crédit : Omdia

“La croissance de VIDAA a été fulgurante : les données d'Omdia montrent que sa part de marché devrait presque doubler, passant de 9 % en 2023 à 17 % d'ici 2030, grâce notamment à la croissance de la part de marché de son partenaire matériel Hisense”, rapporte Omdia. Hisense, qui a justement abandonné Android TV, tout comme TP Vision, expliquant son déclin.

Nouveaux venus sur le marché, Titan OS et TiVo impressionnent. À eux deux, ils pourraient représenter 12 % du marché des Smart TV en Europe en 2030. Titan OS équipe de récents modèles de TV Philips, ainsi que TP Vision. TiVo est un système embarqué sur des Smart TV de marques marginales comme Hitachi et Kunft, mais propulse surtout des périphériques de streaming externes. Ils sont déjà plus populaires que Fire TV d'Amazon, pourtant plus médiatisé et profitant de la force de frappe du site de commerce en ligne.


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