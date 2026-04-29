WhatsApp va cesser de fonctionner sur ces vieux smartphones Android

Meta a annoncé que les smartphones tournant sous une version ancienne d'Android ne seront plus compatibles avec WhatsApp en septembre prochain.

WhatsApp ne va bientôt plus prendre en charge une ribambelle de smartphones coincés sous une vieille version d'Android. Pour l'instant, l'application peut être utilisée sur un appareil tournant sous Android 5.0 ou 5.1. Ce ne sera bientôt plus le cas. Il faudra un dispositif mis à jour vers Android 6 minimum pour continuer à accéder au service de messagerie de Meta. Cela laisse sur le carreau des modèles iconiques, comme le Samsung Galaxy S4.

WhatsApp a déjà commencé à prévenir les utilisateurs concernés, rapporte WABetaInfo. À l'ouverture de l'application, ils voient s'afficher le message suivant : “Plus tard cette année, WhatsApp ne fonctionnera plus sur cet appareil. À partir du 8 septembre 2026, WhatsApp ne sera plus disponible sur la version Android de cet appareil. Nous vous conseillons de sauvegarder vos conversations avant cette date. Vous pouvez également consulter les versions compatibles avec lesquelles WhatsApp restera fonctionnel.”

WhatsApp ne sera plus disponible sur les (très) vieux smartphones

Pour ne pas perdre ses discussions, il est possible de les enregistrer en local sur son appareil ou via Google Drive. Elles pourront ensuite être importées depuis l'app WhatsApp du nouvel appareil compatible. L'arrêt du support programmé au 8 septembre 2026 pour les appareils sous Android 5.0 ou 5.1 vaut aussi bien pour WhatsApp Messenger et WhatsApp Business.

Les utilisateurs devront donc changer leur mobile, ou le mettre à jour si une version plus récente est disponible, de manière officielle ou non (pensez aux ROM alternatives). On peut penser que plus personne n'utilise de smartphone sous une version antérieure à Android 6, mais si WhatsApp maintenait le support jusqu'ici, c'est bien qu'il existait une certaine demande. Personnes âgées, réfractaires aux nouvelles technologies et habitants de pays en voie de développement sont par exemple concernés.

Du côté de l'iPhone, rien à signaler pour l'instant. Tout appareil tournant sous iOS 15.1 ou une version plus récente peut toujours disposer de l'app de messagerie de Meta. Le 5 mai 2025, les iPhone 5s, iPhone 6 et iPhone 6 Plus avaient perdu le support de WhatsApp. La génération des iPhone 7 pourrait bientôt suivre.