À peine lancé, le Pixel 10a passe sous les 450 € chez Boulanger avec un casque JBL offert

Le Google Pixel 10a est déjà en promo chez Boulanger, accompagné d’un casque JBL offert. Grâce à un bonus de reprise de 100 €, ce pack complet passe à seulement 449 €, soit une économie de 160 € par rapport au prix normal du pack.

Pixel 10a

Le Google Pixel 10a vient à peine de sortir que Boulanger casse déjà son prix. Le smartphone est actuellement proposé dans un pack incluant le casque JBL Tune 520BT. Le bundle est affiché à 549 € au lieu de 609,99 €, soit le prix du smartphone seul.

Ensuite, Boulanger propose un bonus de reprise de 100 € qui fait passer le prix du pack à 449 €. En faisant reprendre un ancien téléphone, les 100 € de bonus s’ajoutent automatiquement à sa valeur estimée. Cela fait baisser considérablement la facture.

La valeur de rachat et le bonus sont déduits du montant du panier. Seule contrainte : le retrait s'effectue en magasin, où il faut apporter l'ancien smartphone pour finaliser l’achat.

Pixel 10a : un excellent milieu de gamme à moins de 450 €, avec un casque offert

Sous ses lignes épurées et son dos parfaitement plat – sans protubérance du bloc photo -, le Pixel 10a cache la puce Tensor G4 gravée en 4 nm. C’est le même processeur qui anime toute la famille des Pixel 9 et il reste très performant en 2026, d’où le choix de Google de le maintenir.

Il offre une puissance confortable et est également optimisé pour l’IA. De quoi effectuer différentes tâches de manière efficace : traduction en temps réel, retouches photo assistée (Coach Photo, Auto Best Take…), conversation continue et naturelle avec l'IA, etc.

La puce est épaulée par 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage UFS 3.1. L'écran P-OLED de 6,3 pouces du Pixel 10a profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et affiche une définition de 2 424 × 1 080 px, ce qui assure une fluidité sans accroc.

La luminosité quant à elle culmine à 3 000 nits, un seuil très élevé pour du milieu de gamme qui garantit une parfaite lisibilité dans n’importe quelle condition de luminosité ambiante. Google a également troqué le Gorilla Glass 3 du Pixel 9a pour un Gorilla Glass 7i, nettement plus résistant aux chutes et aux micro-rayures. C’est un choix cohérent pour un appareil promis à sept ans de mises à jour logicielles.

La partie photo se compose de deux modules : un capteur principal de 48 MP épaulé par un ultra grand-angle de 13 Mpx. Le traitement logiciel de Google reste l’une de ses grandes forces, surtout dans cette gamme de prix.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la batterie de 5 100 mAh promet jusqu’à deux jours d’endurance en usage modéré. La charge rapide quant à elle est désormais de 45W, contre 23W seulement pour les modèles précédents. C’est un bond en avant significatif pour Google.


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