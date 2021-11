Black Friday Sony WH-1000XM3 : le casque sans fil avec le Google Nest Mini est à 189,98 €

Le Black Friday est l'occasion de faire de belles économies sur des produits high-tech, la preuve avec ce bundle proposé par Boulanger. En effet, le casque sans fil Sony WH-1000XM3 avec le Google Nest Mini est à exactement 189,98 euros. Tous les détails de ce nouveau deal sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après les écouteurs Sony WF-1000XM4 sous les 200 euros, c'est au tour d'un autre produit de la marque japonaise d'être victime du Black Friday Boulanger.

Jusqu'à ce lundi 29 novembre 2021, le prix du casque sans fil Sony WH-1000XM3 passe de 199,99 euros à 184,99 euros grâce à l'opération “Offres magiques” du site marchand qui permet d'obtenir 15 euros de réduction par tranche de 100 euros d'achat. Pour atteindre un panier de 200 euros et bénéficier d'une remise supplémentaire de 15 euros, il est conseillé d'ajouter durant la commande l'assistant vocal Google Nest Mini qui est à 19,98 euros (cliquer ici). Grâce à l'ajout de ce deuxième produit, l'ensemble composé du casque Sony WH-1000XM3 et de l'assistant Google Nest Mini atteint un tarif de 189,98 euros.

Concernant les points forts du Sony WH-1000XM3, le casque dispose d'une réduction de bruit active parmi les plus efficaces du marché, et des codecs LDAC, AptX et AptX HD. On retrouve également une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures avec la réduction de bruit activée. Par ailleurs, un temps de 15 minutes de charge permet de redonner au casque 8 heures d'autonomie grâce à la recharge rapide.