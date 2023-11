Il va falloir se dépêcher pour s'offrir la Galaxy Tab S9 FE à prix très réduit ! Pendant tout le week-end, la tablette Samsung avec 256 Go d'espace de stockage passe sous les 330 euros grâce à une remise de 270 euros sur la boutique officielle.

Le store Samsung profite du dernier week-end avant la prochaine période du Black Friday pour brader l'une de ses dernières tablettes de la gamme Galaxy.

Jusqu'à ce dimanche 12 novembre 2023 inclus et dans la limite des stocks disponibles, la Samsung Galaxy Tab S9 FE proposée dans sa version 256 Go est à seulement 329 euros au lieu de 599 euros. La réduction de 270 euros se fait grâce à une remise immédiate de 70 euros de la part de Samsung et à une autre remise de 200 euros avec le code promo MYS9. Le coupon doit être saisi manuellement au cours de l'étape de la commande.

Dévoilée en même temps que le Galaxy S23 FE et les Galaxy Buds FE, la Galaxy Tab S9 FE liée au bon plan Samsung est une tablette équipée d'un écran LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2304 x 1440 pixels, d'un processeur Exynos 1380, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 8 400 mAh, du système d'exploitation mobile Android 13 avec surcouche One UI 5.1, d'une carrière arrière de 13 MP et d'une caméra frontale de 12 MP.