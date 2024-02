La Galaxy Tab A9 est en vente flash chez Amazon ! Au cours d'une offre promotionnelle à durée limitée, la tablette Samsung proposée dans sa version 128 Go et accompagnée d'un chargeur secteur est 40 euros moins chère.

Certains sites de commerce en ligne profitent de la prochaine fête de la Saint-Valentin pour proposer des produits high-tech en promotion. Chez Amazon, vous avez la possibilité de vous offrir une tablette Samsung à prix réduit.

Pendant une vente flash, la Galaxy Tab A9 incluant 128 Go d'espace de stockage et fournie avec un chargeur secteur de 25W est à 189,90 euros au lieu de 229,90 euros. Ce produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et bénéficie d'une garantie de deux ans constructeur.

Sortie en France à la fin de l'année 2023, la Galaxy Tab A9 de Samsung associé au bon plan Amazon est une tablette qui dispose d'un écran LCD de 8,7 pouces avec une définition de 1340 x 800 pixels, d'un processeur MediaTek MT8781 Octo-Core, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un stockage extensible à 1 To, d'une batterie de 5100 mAh avec la charge rapide et du système Android 13 avec une surcouche One UI. Pour l'APN, on retrouve un capteur arrière de 8 MP avec autofocus et une caméra frontale de 2 MP. Enfin, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, la norme Wi-Fi 5, le GPS et deux haut-parleurs sont de la partie.