Bon plan SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless : avec 160 € de remise, l’excellent casque gaming devient abordable !

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless est une référence en matière de casque gaming. Mais avec un prix de vente conseillé de 379,99€, peu de personnes peuvent se l’offrir. Heureusement, son prix chute à seulement 219,99 € sur Amazon. Cela représente une réduction conséquente de 42%. Profitez-en !

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

Vous cherchez le meilleur casque sans fil gaming ? Ne passons pas par quatre chemins, il s’agit du SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. C’est le modèle utilisé par des stars du jeu vidéo comme Faker ou Rain et c’est aussi celui qui est en tête de très nombreux comparatifs de casques gaming, partout dans le monde.

Mais bien souvent, qui dit excellence, dit prix très élevé. Et c’est bien le cas avec le casque sans fil SteelSeries Arctis Nova Pro puisqu’il est à un prix de vente conseillé de 379,99 euros. Mais en ce moment, vous pouvez l’acheter pour bien moins cher. Amazon baisse son prix de 160 euros. Vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 219,99 euros. C’est une offre à ne pas manquer pour vous offrir le meilleur casque gaming sans vous ruiner.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless : le meilleur casque sans fil gaming est à prix cassé

Le premier point important quand on choisit un casque gaming, c’est sa compatibilité avec les différentes consoles et PC. Ainsi, le peut s’utiliser sur Xbox, PC, Playstation, Switch 2, casques VR et plus encore.

Comme tout casque haut de gamme, il est équipé de la réduction active du bruit. Cela vous permet de jouer sans être déconcentré par des bruits extérieurs. Et pour une immersion totale, il offre un son spatial à 360° (compatible avec Tempest 3D Audio pour PS5). Ce modèle possède en plus des haut-parleurs magnétiques en néodyme pour un son ultra-détaillé et équilibré, quel que soit le jeu. Le casque intègre d’ailleurs des profils audio pour les plus grands jeux comme Fortnite, Minecraft, Apex Legends…

Côté autonomie, elle est tout simplement illimitée. En effet, le casque dispose de deux batteries. Pendant que vous en utilisez une, l’autre se recharge. Avec une autonomie de 22 heures par batterie, vous ne serez donc jamais à court.

Vous jouez sur plusieurs plateformes ? Aucun souci, le module sans fil peut se brancher en USB-C à deux appareils différents. Il vous suffit ensuite d’appuyer sur un bouton pour passer de l’un à l’autre. Et avec le Bluetooth simultané, vous pouvez avoir Discord, votre smartphone ou encore votre playlist Spotify en fond pendant que vos parties.


