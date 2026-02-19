Google transforme Snapseed en véritable appareil photo pro sur iPhone

Snapseed ne se contente plus de retoucher vos photos. Google fait évoluer son application sur iPhone avec une nouveauté majeure. Une nouvelle caméra intégrée apporte des réglages dignes d’un appareil photo professionnel.

Longtemps restée en retrait face à Google Photos, Snapseed a surpris en 2025 avec une mise à jour majeure sur iOS. La version 3.0, déployée en juin après quatre années sans évolution notable, a profondément transformé l’application. L’interface a été repensée avec une page d’accueil en grille et une organisation plus claire. Trois onglets structurent désormais l’éditeur. Styles regroupe les filtres prédéfinis, Favoris permet d’accéder rapidement aux outils les plus utilisés, et Outils rassemble l’ensemble des fonctions de retouche.

Cette refonte a marqué un vrai retour sur le devant de la scène. Google a ensuite ajouté un mode argentique rétro, avec des filtres inspirés de pellicules classiques. La firme a également confirmé travailler sur une mise à jour équivalente pour Android, encore en développement. Mais la nouvelle évolution va plus loin. Snapseed ne se limite plus à modifier des images déjà capturées. L’application devient un véritable outil de prise de vue avancé.

Snapseed 3.15 ajoute une caméra avec réglages manuels ISO, vitesse et mise au point sur iPhone

Avec la version 3.15, Snapseed intègre désormais sa propre caméra directement dans l’application. Un bouton apparaît en haut à droite pour lancer la prise de vue. Un mode « PRO » peut être activé depuis le viseur. Il affiche alors trois réglages essentiels. L’utilisateur peut ajuster l’ISO, modifier la vitesse d’obturation et contrôler la mise au point manuellement. Une molette visuelle permet de passer du mode automatique aux réglages précis, dans un style inspiré des appareils photo traditionnels.

Le flash et le zoom ont été repositionnés pour une utilisation plus intuitive. L’application propose aussi des émulations de films en temps réel. Plusieurs styles s’inspirent de pellicules Kodak, Fuji, Agfa, Polaroid ou Technicolor. Un effet de rembobinage accompagne même le changement de film. Chaque photo enregistrée conserve une pile complète d’édition. Il est donc possible d’ajuster ou d’annuler les effets après la prise. Snapseed 3.15 est disponible gratuitement sur l’App Store. Google prépare désormais l’arrivée de cette nouvelle interface sur Android.