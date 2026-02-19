Google transforme Snapseed en véritable appareil photo pro sur iPhone

Snapseed ne se contente plus de retoucher vos photos. Google fait évoluer son application sur iPhone avec une nouveauté majeure. Une nouvelle caméra intégrée apporte des réglages dignes d’un appareil photo professionnel.

apple iphone 17 pro max test

Longtemps restée en retrait face à Google Photos, Snapseed a surpris en 2025 avec une mise à jour majeure sur iOS. La version 3.0, déployée en juin après quatre années sans évolution notable, a profondément transformé l’application. L’interface a été repensée avec une page d’accueil en grille et une organisation plus claire. Trois onglets structurent désormais l’éditeur. Styles regroupe les filtres prédéfinis, Favoris permet d’accéder rapidement aux outils les plus utilisés, et Outils rassemble l’ensemble des fonctions de retouche.

Cette refonte a marqué un vrai retour sur le devant de la scène. Google a ensuite ajouté un mode argentique rétro, avec des filtres inspirés de pellicules classiques. La firme a également confirmé travailler sur une mise à jour équivalente pour Android, encore en développement. Mais la nouvelle évolution va plus loin. Snapseed ne se limite plus à modifier des images déjà capturées. L’application devient un véritable outil de prise de vue avancé.snapseed iPhone camera pro

Snapseed 3.15 ajoute une caméra avec réglages manuels ISO, vitesse et mise au point sur iPhone

Avec la version 3.15, Snapseed intègre désormais sa propre caméra directement dans l’application. Un bouton apparaît en haut à droite pour lancer la prise de vue. Un mode « PRO » peut être activé depuis le viseur. Il affiche alors trois réglages essentiels. L’utilisateur peut ajuster l’ISO, modifier la vitesse d’obturation et contrôler la mise au point manuellement. Une molette visuelle permet de passer du mode automatique aux réglages précis, dans un style inspiré des appareils photo traditionnels.

Le flash et le zoom ont été repositionnés pour une utilisation plus intuitive. L’application propose aussi des émulations de films en temps réel. Plusieurs styles s’inspirent de pellicules Kodak, Fuji, Agfa, Polaroid ou Technicolor. Un effet de rembobinage accompagne même le changement de film. Chaque photo enregistrée conserve une pile complète d’édition. Il est donc possible d’ajuster ou d’annuler les effets après la prise. Snapseed 3.15 est disponible gratuitement sur l’App Store. Google prépare désormais l’arrivée de cette nouvelle interface sur Android.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

On sait quels processeurs équiperont les Nothing Phone (4a), la marque confirme

Nothing tease encore l’arrivée imminente des Nothing Phone (4a) et (4a) Pro en annonçant les processeurs qu’embarqueront les smartphones. On sait désormais quasiment tout sur les deux mobiles. Nothing met…

WhatsApp a trouvé la solution pour que vous compreniez enfin ce qu’il se passe quand vous débarquez dans une conversation de groupe

Il est parfois bien compliqué de prendre une conversation en route lorsque l’on arrive dans un groupe WhatsApp. L’application de messagerie s’attaque enfin à ce problème avec une nouvelle fonctionnalité…

La ville privée de SpaceX construit son propre tribunal, Elon Musk bientôt juge ?

Starbase continue de s’organiser comme une véritable ville. Après les pompiers et un futur service de police, elle veut désormais sa propre justice. La cité fondée autour de SpaceX franchit…

Votre casque audio contient des substances toxiques, cette étude fait froid dans le dos

Une analyse menée sur plus de 80 modèles de casques audio montrent que ces derniers contiennent des composés chimiques nuisibles à l’Homme. Lesquels et peut-on agir à notre niveau ?…

One UI 8.5 : Samsung officialise son nouveau Bixby, découvrez ses capacités agentiques inédites

La nouvelle version de Bixby dopée à l’IA de Perplexity a déjà commencé à montrer de quoi elle serait capable au travers de fuites des bêtas de One UI 8.5….

“Liberté.gov” : Donald Trump va offrir un VPN gratuit au monde entier et c’est une bien plus mauvaise idée qu’il n’y paraît

Le département d’État des États-Unis a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme à destination du monde entier. Baptisé freedom.gov, celle-ci permettra à n’importe qui de naviguer sur le web comme…

Des ex-ingénieurs Tesla lancent Fort, un bracelet fitness plus précis que ses rivaux

Un nouveau bracelet connecté veut changer le suivi sportif. Développé par d’anciens ingénieurs Tesla, il promet une précision inédite en musculation. Fort affirme reconnaître automatiquement plus de 50 exercices sans…

Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : de nouvelles images corroborent encore le design repensé des prochains écouteurs de Samsung

Plus que quelques jours avant que Samsung ne présente sa nouvelle gamme d’écouteurs sans fil : les Galaxy Buds 4 et leur version Pro. Désormais, le temps n’est plus aux…

Les fusées SpaceX contaminent l’atmosphère avec des métaux, cette étude le confirme

La rentrée d’une fusée SpaceX ne passe pas inaperçue. Des scientifiques ont mesuré un pic inédit de métaux dans la haute atmosphère. Les résultats confirment un impact direct des débris…

Poser une question sur une vidéo YouTube qu’on regarde sur sa TV devient réalité

YouTube annonce tester un nouvel outil d’IA conversationnelle sur téléviseurs. Il va devenir possible de poser des questions sur une vidéo qu’on est en train de visionner. YouTube fait savoir…

TV