Meta Quest 3 : avec cette double promo, l’excellent casque de réalité mixte passe à prix sacrifié, vite !

Tout le monde connaît le casque Apple Vision Pro. Pourtant, il existe un autre casque de réalité mixte qui offre un rapport qualité-prix bien plus intéressant. Il s’agit du Meta Quest 3 qui est actuellement en promotion sur Amazon. On vous explique tout.

Contrairement aux casques de réalité virtuelle qui enferment son utilisateur dans un univers factice, les casques de réalité mixte permettent d’ajouter des éléments virtuels dans un environnement réel. Vous pouvez ainsi profiter des fonctionnalités de votre casque tout en continuant de voir ce qu’il se passe réellement autour de vous.

Le casque de réalité mixte le plus connu est l’Apple Vision Pro qui avait fait le buzz à sa sortie. Mais son prix de plusieurs milliers d’euros en a fait un échec commercial retentissant. Et pour cause, il existe un autre casque qui propose le même concept, mais avec bien plus de fonctionnalités et pour un tarif presque 8 fois moins cher !

Ce fameux casque, c’est le Meta Quest 3 qui est habituellement en vente pour 549,99 euros. Mais vous pouvez vous l’offrir pour encore moins cher en ce moment sur Amazon grâce à une double promotion. En effet, le prix affiché est actuellement de 499,99 euros. Et si vous cliquez sur le coupon de réduction, vous pourrez vous le procurer pour seulement 469,99 euros, soit une très belle baisse de prix de 80 euros. Mais il va falloir faire vite, cette double promotion ne va pas durer !

Quelles sont les qualités du Meta Quest 3 ?

Le casque de réalité mixte Meta Quest 3 tourne avec le puissant processeur Qualcomm XR2 Gen 2, épaulé par 8 Go de RAM. Devant chaque œil, vous trouverez un écran LCD affichant une définition de 2 064 x 2 208 pixels, avec un taux de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz. Le champ de vision atteint 110° à l’horizontale et 96° à la verticale. Avec cette puce performante et ces écrans, vous profiterez d’une expérience visuelle détaillée et fluide qui s’intégrera parfaitement dans votre environnement.

Pour pouvoir afficher ce qu’il se passe autour de vous, le Meta Quest 3 est équipé de caméras externes en couleur ainsi qu’un capteur de profondeur pour simuler le flou d'arrière-plan. Cela vous permet d’avoir un rendu le plus naturel et immersif possible. Autre point technique important, cette troisième génération de casque a optimisée l’intégration des mains de l’utilisateur avec une détection plus précise des mouvements des doigts.

Mais un casque surpuissant n’est pas très utile s’il est trop inconfortable à porter. Meta a donc travaillé pour faire le modèle le plus léger et compact possible. Par ailleurs, chaque être humain a un écart différent entre les yeux. Le Meta Quest 3 dispose donc d’une molette pour ajuster cet écart pour qu’il s’adapte parfaitement à votre morphologie.

Enfin, le Meta Quest 3 dispose d’un atout de taille. Il est compatible avec le Xbox Cloud Gaming. Vous avez donc accès à un catalogue de plus de 500 jeux via le Quest Store. De quoi profiter pleinement de votre casque, que ce soit pour le jeu, le divertissement ou les expériences immersives.