16,99 €, c’est le prix de cette souris sans fil Logitech pour PC/Mac

Si vous avez besoin d'une souris sans fil pour votre PC de bureau ou votre ordinateur portable, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Chez Amazon, la Logitech Pebble Mouse 2 M350s est à moins de 17 euros seulement.

Direction le site Amazon où le géant du commerce en ligne vous propose une souris sans fil Logitech à bas prix. Jusqu'au 30 mars 2024 et dans la limite des stocks disponibles, la Pebble Mouse 2 M350s vendue dans un coloris graphite est à 16,99 euros au lieu de 29,99 euros.

La réduction de 13 euros s'effectue grâce à une remise immédiate de 10 euros et à une réduction de 15% grâce à un coupon à cocher visible sur la fiche produit. Même si le montant est inférieur à 35 euros d'achat, la livraison de l'article peut se faire gratuitement en point relais.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac OS, Chrome OS et Linux, la Pebble Mouse 2 M350s de Logitech est une souris sans fil moderne, ultra-fine et silencieuse qui embarque trois boutons, un capteur optique de 1000 dpi. Alimenté par une pile de type AA, l'accessoire peut être relié à distance par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth. Vous avez la possibilité de passer d’un dispositif à l’autre avec une simple pression sur le bouton Easy-Switch. Pour terminer, la souris sans fil Logitech affiche des dimensions de 58.7 x 106.7 x 26.62 mm et un poids de 76 grammes.