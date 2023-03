iPhone 14 (128 Go) : le smartphone Apple est à 809 € chez Amazon

L'iPhone 14 devient de plus en plus accessible en termes de prix. Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, la version 128 Go du smartphone Apple passe sous la barre des 810 euros chez Amazon.

Six mois après avoir été dévoilé durant la keynote de rentrée 2022, l'iPhone 14 fait l'objet d'une baisse de prix intéressante sur le site Amazon.

En ce moment, le modèle 128 Go du smartphone de la fameuse marque à la pomme qui est proposé dans un coloris noir Minuit est vendu à 809 euros au lieu de 1019 euros ; soit une remise immédiate de 210 euros de la part d'Amazon. Pour information, c'est un article vendu et expédié par le célèbre site e-commerce qui est éligible à la livraison gratuite et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Pour rappel, l'iPhone 14 est doté d’un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. La dalle bénéficie surtout de la compatibilité Dolby Vision, HDR et HLG. Côté performances, l’iPhone 14 est équipé du processeur Apple A15 Bionic avec une mémoire vive de 6 Go. Le modem intégré permet d'avoir le WiFi 6E. Pour la photo, on retrouve un capteur grand angle 12 MP, un ultra grand angle 12 MP et un module selfie 12 MP avec autofocus. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'Apple iPhone 14.