Galaxy Z Flip 4 : le smartphone Samsung revient à 599 € grâce à ce bon plan

Pendant quelques jours seulement, le Galaxy Z Flip 4 est à prix très réduit chez Orange et Sosh. Grâce à une remise immédiate, à un bonus de reprise et à une offre de remboursement, le smartphone pliable de la marque Samsung passe sous la barre des 600 euros.

Après le pack Samsung Galaxy S23 + Galaxy Buds 2 Pro, Orange et Sosh ont décidé de proposer une offre promotionnelle intéressante sur un smartphone pliable de la marque coréenne.

Jusqu'au lundi 6 mars 2023, le Samsung Galaxy Z Flip 4 proposé dans un coloris noir ou violet bénéficie d'une remise immédiate de 210 euros de la part des deux opérateurs. De plus, le téléphone en question est éligible à un bonus de reprise de 200 euros et à une offre de remboursement de 100 euros (voir conditions). Au total, le smartphone est au prix de revient de 599 euros au lieu de 1109 euros.

Dévoilé en même temps que le Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Flip 4 de Samsung possède un écran principal Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2640 x 1080 pixels et un écran secondaire de 1,9 pouce. On retrouve également le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 3700 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android avec une interface One UI. Du côté de l'APN, un double capteur principal de 12 + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP sont de la partie. Quant à la connectique, elle est composée de la norme Wi-Fi 6 (ax), du Bluetooth 5.1, du NFC, d'un port USB Type-C et du GPS.