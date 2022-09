iPhone 14 : comment suivre la keynote d’Apple en direct dès 19h ?

Aujourd’hui, Apple a prévu une nouvelle conférence nommée « Far out », au cours de laquelle plusieurs nouveaux produits seront présentés. Le fabricant américain donne rendez-vous à ses fans ce soir dès 19 heures, heure française.

Comme l’avait annoncé Apple à la fin du mois précédent, l’entreprise a bien prévu une conférence aujourd’hui, mercredi 7 septembre 2022. Celle-ci sera l’occasion pour Apple de présenter ses nouveaux iPhone 14, mais également tout un tas d’autres appareils.

Intitulée « Far out », la conférence de ce soir sera retransmise en direct sur YouTube à partir de 19 heures, heure française. Comme depuis le début de la pandémie, il s’agira toujours d’un événement entièrement virtuel, sans public. Toute l'équipe de Phonandroid sera évidemment sur le pont pour suivre l'événement avec vous.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA CONFÉRENCE D’APPLE ?

Quand a lieu la présentation d’Apple ? : mercredi 07 septembre 2022

: mercredi 07 septembre 2022 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19h (heure française)

: à 19h (heure française) Comment suivre le live d’Apple : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : près de deux heures

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE LA CONFÉRENCE D’APPLE ?

A l’occasion de sa conférence, on s’attend surtout à ce qu’Apple annonce sa nouvelle génération de smartphone, qui sera composée de 4 appareils. On retrouvera un iPhone 14, un nouvel iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro ainsi qu’un iPhone 14 Pro Max. Ces iPhone 14 et 14 Max devraient offrir très peu de différences par rapport aux modèles précédents. Les stars de l’événement seront donc les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, qui embarqueront beaucoup de nouveautés.

En effet, les deux smartphones les plus onéreux seront les seuls à profiter de la nouvelle puce A16 plus puissante. Ils auront également droit à un nouveau design sans encoche, un capteur principal de 48 MP ou encore une fonctionnalité Always-On Display. Les tarifs s’annoncent élevés chez nous, puisqu’il faudra compter plus de 1000 euros pour tous les modèles.

Apple va également présenter de nouvelles montres connectées Apple Watch Series 8. Deux modèles différents seront présentés, toujours en 41 mm et 45 mm. La principale nouveauté serait un capteur de température corporelle capable de vous alerter en cas de fièvre. Apple s’apprête également à dévoiler une Apple Watch Pro plus grande avec un nouveau design que nous avons pu découvrir il y a quelques jours. Il faut s’attendre à un prix très élevé approchant les 1000 euros.

Enfin, en plus des smartphones et des montres connectées, Apple devrait également lever le voile sur de nouveaux AirPods Pro 2. Au programme, du Bluetooth 5.2, un processeur H1 mis à jour, une meilleure qualité sonore et une autonomie en hausse.