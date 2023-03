Xiaomi 11T : le smartphone 5G est en promotion chez Boulanger

Si vous souhaitez vous offrir un smartphone 5G pas trop cher, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Chez Boulanger, il est possible d'acquérir le Xiaomi 11T à exactement 309 euros au lieu de 349 euros.

Direction le site Boulanger où l'enseigne française notamment spécialisée dans le domaine du high-tech vous propose un smartphone 5G en promotion.

Disponible dans un coloris gris et sa version 128 Go, le Xiaomi 11T est vendu par Boulanger au prix de 309 euros au lieu de 349 euros ; soit une remise immédiate de 40 euros de la part du site e-commerce français. Pour information, la livraison du téléphone est gratuite à domicile.

Dévoilé en même temps que le modèle Pro, le Xiaomi 11T est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur MediaTek Dimensity 1200, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 120W et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI. Pour l'APN, on retrouve un capteur principal de 108 + 8 + 5 MP et une caméra frontale de 16 MP. Enfin, la connectique se compose essentiellement du Bluetooth 5.2, de la norme Wi-Fi 6 et du port USB Type-C.