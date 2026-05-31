Bon plan Realme GT 7 (512 Go) : grosses performances et une batterie de 7 000 mAh pour moins de 350 €

Lancé à 799 euros, le Realme GT 7 avec 12 Go de RAM passe à 304 € en cumulant plusieurs réductions chez AliExpress. Une baisse de près de 500 euros sur un modèle récent disposant d’un processeur performant et d'une batterie XXL de 7 000 mAh.

Découvrir l'offre

Disponible depuis l’année dernière, le Realme GT 7 n’a rien perdu de son intérêt et reste ce qu’on peut appeler un flagship killer, surtout à son prix actuel dans le cadre des premières offres estivales d’AliExpress.

Le smartphone est affiché à seulement 402 € au lieu de 799 euros au lancement dans sa version 12/512 Go. Vous pouvez ensuite appliquer deux réductions supplémentaires : une avec le code promo PHDFRS50 qui donne droit à 50 € de réduction et une seconde remise de 33 € en payant par PayPal.

Le Realme GT 7 512 Go revient finalement à 319 €. Les deux offres seront valables à partir de 00h le 1er juin 2026. N’hésitez pas à ajouter le produit au panier dès maintenant sachant que le stock promotionnel est très limité.

Un smartphone qui tutoie les grands

Ce qui rend l’offre d’autant plus intéressante est que le Realme GT 7 ne fait quasiment aucun compromis. Le constructeur l’équipe du processeur Dimensity 9400e, une puce gravée en 4 nm, conçue pour offrir une puissance proche de celles des références du segment premium.

Elle est accompagnée ici de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Son écran AMOLED de 6,78 pouces de définition 1,5K (2780×1264 px) a un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Realme annonce également une luminosité pouvant grimper jusqu’à 6 000 nits en pic, un chiffre impressionnant pour conserver une bonne lisibilité en extérieur.

L’autre argument choc se trouve du côté de l’autonomie. Le GT 7 embarque une énorme batterie de 7 000 mAh, qui frôle les trois jours d'autonomie d'après notre test. Le smartphone est compatible avec une charge rapide à 120 W. Il suffit d'environ 40 minutes pour passer de 0 à 100%.

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La partie photo est polyvalente, avec trois capteurs : un module principal de 50 MP, un téléobjectif 2x de 50 MP également, ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 8 MP. C’est une configuration difficile à battre pour mois de 350 €.