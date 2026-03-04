Poco M7 : le smartphone de Xiaomi passe à moins de 100 €, incroyable !

Les smartphones à moins de 100 € sont souvent très décevants ou ce sont de très vieux modèles. Ce n’est pas le cas du Poco M7 qui est sorti il y a moins d’un an et qui profite déjà d’une très belle promotion sur AliExpress ! Vous pouvez ainsi l'avoir à 98 € seulement.

Vous pourrez ainsi vous procurer un smartphone pour moins de 100 euros, le Poco M7. Si vous ne connaissez pas déjà Poco, il s’agit d’une marque de Xiaomi qui propose des modèles de téléphones offrant un rapport qualité/prix imbattable.

Ainsi, le Poco M7 est sorti avec un prix de vente conseillé de 139 euros. S’il s’agissait déjà d’un excellent prix de lancement, vous pouvez aujourd’hui vous le procurer pour moins de 100 euros sur AliExpress. En effet, il est affiché à prix réduit pour 111,63 euros. Et en utilisant le code promo SSPHA13, vous avez une réduction supplémentaire de 13 euros. Le Poco M7 passe donc à seulement 98,63 euros. C’est un prix incroyable pour un smartphone qui offre des caractéristiques très correctes.

Le smartphone est expédié gratuitement depuis l'Espagne et vous avez 15 jours pour le retourner gratuitement si vous changez finalement d'avis.

Poco M7 : tout simplement le meilleur smartphone à moins de 100 euros

Le Poco M7 a beau être l’un des smartphones les moins chers du marché, c’est aussi l’un des modèles qui offre la plus grosse batterie. En effet, il dispose d’une batterie énorme de 7000 mAh et profite de la charge rapide 33 W. En comparaison, l’iPhone 17 est équipé d’une batterie de seulement 3692 mAh ! Le Poco M7 offre donc une autonomie de presque 2 jours et demi. Cerise sur le gâteau de ce gros point fort, le Poco M7 propose même la charge inversé 18 W. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre smartphone pour recharger d’autres appareils comme vos écouteurs, votre tablette ou tout simplement pour dépanner le smartphone d’un ami.

Côté écran, le Poco M7 dispose d'un grand écran de 6,9 pouces avec une définition en Full HD+ (2340 × 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz. Il profite également de la technologie Wet Touch 2.0 qui lui permet de fonctionner correctement, même avec des doigts mouillés.

Compatible 4G, le Poco M7 embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 685, gravé en 6 nm. Il est associé à 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Cette configuration permet de faire fonctionner de manière fluide le système d'exploitation Xiaomi HyperOS 2 boosté à l’intelligence artificielle grâce à Google Gemini. Enfin, pour la partie photo/vidéo vous trouverez sur la face arrière un capteur grand-angle de 50 MP, et à l’avant, un capteur selfie de 8 MP.