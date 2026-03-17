Bon plan : le Poco X7 Pro 5G passe à seulement à 188 €, une offre imbattable

Le Poco X7 Pro est à moitié prix grâce à une offre percutante d'AliExpress, proposée dans le cadre de la célébration de son anniversaire. À ce prix, difficile de trouver mieux.

Poco X7 Pro

Grâce aux promotions d'AliExpress proposées à l'occasion de son anniversaire, le moment est propice pour changer de smartphone. Vous pouvez ainsi retrouver le Poco X7 Pro à un prix très intéressant. Ce modèle très appréciés du catalogue de la marque est à moitité prix.

Il est conçu pour offrir de bonnes performances, une bonne autonomie et une fiche technique solide pour un prix très compétitif. Au lieu de 373 €, AliExpress le propose en ce moment à seulement 188 € grâce à une double promotion. Il est en effet affiché à 218 €, mais le code promo FRASPHD30 fait chuter son prix de 30 € supplémentaires, soit une réduction totale de 185 € (-50%). N'oubliez donc pas de saisir le coupon au panier pour profiter de l'offre.

Si vous préférez la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, elle vous coûtera 66 € de plus, soit 254 € au lieu de 403 €, ce qui correspond à une réduction de 37%. De quoi réaliser une économie de 149 €. Notez que le produit est livré gratuitement par AliExpress depuis la France dans un délai de 1 à 4 jours, avec la possibilité de payer en 4 fois avec PayPal.

Poco X7 Pro : une belle offre pour un smartphone solide

La fiche technique du Poco X7 Pro est séduisante. Sous le capot, on retrouve un SoC Dimensity 8400-Ultra gravé en 4nm. Ce processeur milieu de gamme offre des performances élevées et est adapté aussi bien pour le jeu vidéo que pour une utilisation intensive au quotidien. Le smartphone dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces (2712 x 1220 pixels), avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. La luminosité quant à elle monte jusqu'à 3200 nits.

Pour la partie photo, Xiaomi mise sur une configuration classique pour ce modèle. On y retrouve en effet un capteur principal Sony IMX882 de 50 MP. Il est accompagné d'un module ultra grand-angle de 8 MP. Notre test du Poco X7 Pro montre que le capteur principal s'en sort plutôt bien, même avec un zoom numérique. Enfin, le smartphone dispose d'une batterie imposante de 6 000 mAh qui se charge intégralement en 45 minutes à peine grâce à sa charge rapide de 90W.


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