Galaxy A17 : en promo à moins de 135 €, il a tout d’un smartphone bien plus cher

Le Samsung Galaxy A17 profite d’un très bon prix en ce moment. Grâce à une réduction de 33% il passe à moins de 135 €, ce qui représente un bon tarif au vu de ce que propose le smartphone.

Galaxy A17

 

Le Galaxy A17 fait partie des smartphones Samsung les plus accessibles du moment. Sa version avec 128 Go de stockage est affichée à 152,62 € chez AliExpress. Et grâce au code promo PHDFRS20, vous obtenez 20 € de réduction supplémentaire.

Le prix final tombe ainsi à 132,62 €, avec la livraison gratuite depuis la France. Le Galaxy A17 4G avec 128 Go de stockage est normalement vendu au prix conseillé de 199 €. Cette offre permet donc d’économiser 66 €, ce qui représente une remise réelle d’environ 33%.

Un écran AMOLED rare à ce niveau de prix

Malgré son positionnement abordable, le Galaxy A17 n’est pas équipé d’une simple dalle LCD. Samsung lui a offert un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il devrait donc se montrer agréable pour regarder des vidéos, consulter les réseaux sociaux ou naviguer sur Internet.

Le smartphone repose embarque un processeur Helio G99 accompagné de 4 Go de mémoire vive. Cette configuration vise avant tout les usages courants : messagerie, navigation, streaming et jeux peu exigeants. Si les 128 Go de stockage présents sur ce modèle ne vous suffisent pas, vous pouvez compléter une carte microSD d’une capacité maximale de 2 To.

Pour la photo, Samsung mise sur un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 5 MP et un petit module macro de 2 MP. La présence d’une stabilisation optique reste assez peu courante sur un smartphone de ce prix-là.

Le Galaxy A17 embarque également une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge filaire de 25 W. Sa certification IP54 le protège contre la poussière et les éclaboussures et son écran est recouvert de verre Gorilla Glass Victus+. Samsung promet par ailleurs jusqu’à six générations de mises à jour d’Android et six années de correctifs de sécurité.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

« Regarde à 2:14 » : Google Drive met fin à cette corvée quand vous commentez une vidéo

Personne n’aime décrire à l’écrit le passage exact d’une vidéo dont il veut parler. Google Drive vient de tirer un trait sur cette galère avec une nouvelle fonction. Le travail…

Spotify sur Android est très lent chez certains utilisateurs, la firme enquête

Des utilisateurs de Spotify sur Android témoignent de lenteurs rendant parfois l’application inutilisable. Le service reconnaît le souci et demande aux personnes concernées de se faire connaître. Le service de…

Le Google Pixel 11 Pro XL se dévoile en photo dans sa couleur “Canyon”

Quelques jours avant la présentation officielle du Pixel 11 Pro XL de Google, voici une série de photos pour le découvrir dans la couleur sur laquelle la firme semble vouloir…

Crise de la RAM : Samsung, l’un des principaux fabricants de mémoire, confirme que la situation va s’aggraver en 2027

Lors de son dernier rapport financier, Samsung a présenté ses prévisions pour le marché de la RAM en 2027. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tendance…

Atteindre l’océan de cette lune de Jupiter serait bien plus difficile que prévu, voici pourquoi

L’océan enfoui sous la glace d’Europe reste la piste la plus sérieuse pour trouver de la vie ailleurs. Deux sondes filent déjà vers cette lune de Jupiter pour l’examiner de…

Pourquoi de nombreuses applications pour Samsung Smart TV vont disparaître

Samsung annonce la suppression de plusieurs applications disponibles pour ses TV connectées suite aux travaux d’experts en cybersécurité. Ils ont découvert un comportement répandu et potentiellement très dangereux. Cela fait…

Google Messages : cette petite nouveauté va rendre l’application beaucoup plus agréable à utiliser

Google teste actuellement une nouvelle fonctionnalité au sein de son application Messages qui va plaire aux accros de la pièce jointe. Grâce à cette dernière, fini de passer des heures…

Le Xiaomi Redmi 17 mis en vente par erreur avant même son officialisation, voici sa fiche technique et son prix

Xiaomi n’a même pas eu le temps de présenter officiellement son Redmi 17 qu’un revendeur polonais l’a proposé à la vente hier. La page a rapidement été supprimée, mais pas…

Cette mise à jour de Google Health met fin à une frustration vieille de douze ans sur iPhone

Porter un bracelet Fitbit avec un iPhone imposait jusqu’ici un compromis pénible. Les mesures enregistrées restaient prisonnières de l’application de Google, loin du tableau de bord santé d’Apple. La dernière…

Game Boy : plus besoin d’installer un émulateur pour rejouer aux jeux de votre enfance, ce site web suffit

Brick Boy, c’est le projet qui pourrait bien sauver vos après-midi ennuyantes au bord de la piscine cet été. Le site se propose tout bonnement d’émuler n’importe quel jeu Game…