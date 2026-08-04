Galaxy A17 : en promo à moins de 135 €, il a tout d’un smartphone bien plus cher

Le Samsung Galaxy A17 profite d’un très bon prix en ce moment. Grâce à une réduction de 33% il passe à moins de 135 €, ce qui représente un bon tarif au vu de ce que propose le smartphone.

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Le Galaxy A17 fait partie des smartphones Samsung les plus accessibles du moment. Sa version avec 128 Go de stockage est affichée à 152,62 € chez AliExpress. Et grâce au code promo PHDFRS20, vous obtenez 20 € de réduction supplémentaire.

Le prix final tombe ainsi à 132,62 €, avec la livraison gratuite depuis la France. Le Galaxy A17 4G avec 128 Go de stockage est normalement vendu au prix conseillé de 199 €. Cette offre permet donc d’économiser 66 €, ce qui représente une remise réelle d’environ 33%.

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Un écran AMOLED rare à ce niveau de prix

Malgré son positionnement abordable, le Galaxy A17 n’est pas équipé d’une simple dalle LCD. Samsung lui a offert un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il devrait donc se montrer agréable pour regarder des vidéos, consulter les réseaux sociaux ou naviguer sur Internet.

Le smartphone repose embarque un processeur Helio G99 accompagné de 4 Go de mémoire vive. Cette configuration vise avant tout les usages courants : messagerie, navigation, streaming et jeux peu exigeants. Si les 128 Go de stockage présents sur ce modèle ne vous suffisent pas, vous pouvez compléter une carte microSD d’une capacité maximale de 2 To.

Pour la photo, Samsung mise sur un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 5 MP et un petit module macro de 2 MP. La présence d’une stabilisation optique reste assez peu courante sur un smartphone de ce prix-là.

Le Galaxy A17 embarque également une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge filaire de 25 W. Sa certification IP54 le protège contre la poussière et les éclaboussures et son écran est recouvert de verre Gorilla Glass Victus+. Samsung promet par ailleurs jusqu’à six générations de mises à jour d’Android et six années de correctifs de sécurité.