Léger et performant, le DJI Mini 5 Pro perd quasiment 200 € sur son prix

Le DJI Mini 5 Pro coche toutes les cases du drone compact idéal : capteur performant, détection d’obstacles, bonne autonomie, et surtout un poids plume qui allège les démarches réglementaires. Il fait actuellement l’objet d’une réduction de près de 200 €.

DJI Mini 5 Pro

Vous souhaitez vous offrir un drone léger, mais puissant, capable de rivaliser avec les modèles les plus onéreux du marché. Le DJI Mini 5 Pro n’est certes pas le drone le plus abordable, mais son rapport qualité-prix en fait une référence très prisée : tout autant que son prédécesseur, le populaire DJI Mini 4 Pro.

Grâce au Choice Day AliExpress, son prix chute à 610 € au lieu de 799 €. Cela correspond à une réduction d’un peu moins de 25%. De quoi réaliser une économie d’environ 190 €. Le drone est affiché 665 €, mais le code promo PHDFR55 vous permet de profiter d'une réduction de 55 € au panier. La livraison est gratuite, depuis les entrepôts français d’AliExpress.

Un petit drone qui a tout d’un grand

Le DJI Mini 5 Pro embarque un capteur CMOS de 1 pouce et d’une résolution de 50 mégapixels, avec une ouverture f/1.8. Cette configuration lui permet de capturer des images riches en détails, même dans des conditions de luminosité modestes.

Le drone est capable de filmer jusqu'en 4K à 120 images par seconde pour des ralentis d'une fluidité remarquable. Son système de détection d'obstacles omnidirectionnel garantit une sécurité de vol accrue, même en pleine nuit et dans des environnements complexes. Avec son poids de 249 g, le DJI Mini 5 Pro appartient à la classe C0 en Europe : pas d'examen obligatoire, ni de permis requis pour le piloter.

La technologie ActiveTrack 360° permet de verrouiller et de suivre un objet dynamiquement, de sorte qu’il soit toujours au centre de l’objectif. Pour ce qui est de l’autonomie, le DJI Mini 5 Pro tient environ 36 minutes en vol, ce qui est confortable pour un appareil de cette catégorie. Le stockage interne de 42 Go permet de filmer de nombreuses séquences sans carte microSD.


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