Black Friday Samsung : jusqu’à 460 € de remise sur les Galaxy S23

Samsung fait aussi son Black Friday et les Galaxy S23 n'échappent pas aux réductions de cette grande foire aux promos. Du Galaxy S23 au S3 Ultra en passant par la version Plus, les réductions proposées vont jusqu'à 460 € avec des cadeaux offerts en bonus.

Le Black Friday suit son cours et Samsung n'a pas l'intention de rester en marge de l'événement. Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra sont en promotion avec une offre “deux fois plus de stockage pour le même prix”. En d'autres termes, le Galaxy S23 256 Go est au même prix que le modèle de 128 Go, et ce, sachant que les prix de base sont fortement en baisse par rapport aux prix conseillés.

Samsung offre également un cadeau pour l'achat de n'importe lequel des trois modèles. En achetant le Galaxy S23 Ultra, vous obtenez ainsi gratuitement les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro d'une valeur de 229 €.

Galaxy S23 Series : pour le Black Friday, Samsung casse le prix de ses smartphones haut de gamme

Les Galaxy S3 sont donc à prix réduit pour le Black Friday, avec des remises allant jusqu'à 460 €. Le S23 de 128 Go est à 799 € au lieu de 959 € en ce moment. Mais il vaut mieux acheter directement le modèle de 256 Go puisqu'il est au même prix grâce à l'offre en cours.

Ainsi, le Galaxy S23 256 Go est 799 € au lieu de 1019 €, ce qui correspond à une réduction de 220 €. Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre l'étui Clear View + un chargeur rapide, le tout d’une valeur de 89,80€. Les deux produits s'ajoutent automatiquement au panier.

Le Galaxy S10+ en ce qui le concerne est disponible à 879 € au lieu de 1019 €, ce qui correspond à une remise de 340 €. Même réduction pour le modèle de 512 Go qui est à 999 € au lieu de 1339 €. Pas d'accessoire offert sur ce le S23+, mais vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur les coques et les chargeurs.

On en vient enfin au Galaxy S23 Ultra qui fait l'objet de la plus grosse réduction. 460 € pour le modèle de 1 To qui est au même prix que celui de 512 Go, soit 1379 € au lieu de 1839 €. Les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro sont offerts et s'ajoutent automatiquement au panier. Si 512 Go de stockage vous suffisent, cette version est à 1199 € au lieu de 1599 €, ce qui correspond à 400 € de réduction.

Les points forts des Galaxy S23

La nouvelle série S de 2023 est la toute première de Samsung à embarquer un SoC Qualcomm à la place des Exynos qui ne faisaient pas l'unanimité. Les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra dispose ainsi d'une puce Snapdragon 8 Gen 2 modifiée pour offrir encore plus de puissance.

La fluidité et les performances sont donc au beau fixe, tout comme la qualité des écrans AMOLED de Samsung. Les trois modèles ont des caméras qui assurent de belles prises en photo comme en vidéo, de jour comme de nuit. Le Galaxy S23 Ultra est évidemment le meilleur des trois et il dispose en plus d'un stylet pour ceux qui recherchent une expérience proche des anciens Galaxy Note.

Vous pouvez lire notre test du Galaxy S23 Ultra et celui du Galaxy S23 pour tout savoir des modèles de la série.