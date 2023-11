Un aspirateur Dyson est à l'honneur chez Carrefour ! Au cours du Black Friday, le V15 Detect Absolute bénéficie d'une réduction totale de près de 320 euros sur son prix conseillé. Il va falloir faire vite car les stocks sont limités.

Les clients Carrefour porteurs de la carte de fidélité du magasin ont jusqu'à ce dimanche 26 novembre 2023 pour bénéficier d'une grosse réduction sur l'achat du V15 Detect Absolute. Au cours de la période du Black Friday, l'aspirateur balai sans fil de la marque Dyson fait l'objet d'une remise immédiate de 200 euros et d'une réduction fidélité de 20%.

En cumulant les deux réductions, l'appareil passe ainsi de 799 euros à un prix de revient de 479,80 euros. Pour information, l'offre est valable dans la limite des 1500 pièces mises à disposition par Carrefour et il est conseillé de choisir la livraison en magasin pour éviter des frais de port supplémentaires.

Doté d'un moteur Hyperdymium délivrant une puissance d'aspiration allant jusqu'à 125,000 tours par minute, le Dyson V15 Detect Absolute vous garantit un nettoyage rapide et efficace sur tous types de sol, des parquets les plus fragiles aux moquettes les plus épaisses. On retrouve aussi une batterie rechargeable longue durée vous permettant une utilisation optimale jusqu'à 60 minutes, un écran LCD qui donne une vision en direct de l'autonomie, et trois modes d'aspiration (Eco, Auto et Boost).

Enfin, le produit est accompagné d'un accessoire combiné, d'un long suceur, d'une station murale de chargement et de rangement, d'une brosse motorisée digitale Motorbar, d'une brosse Optic Fluffy avec lumière intégrée, et d'un chargeur. Et si vous voulez voir d'autres modèles, n'hésitez pas à consulter notre article lié au guide d'achat des meilleurs aspirateurs balais en 2023.