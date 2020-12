Black Friday Rue du Commerce : le top des offres pour se faire plaisir pour Noël

Le Black Friday Rue du Commerce continue ce samedi !L’enseigne en ligne propose des produits en promotion portant sur l’univers du high-tech. Vous pouvez faire de belles affaires sur les smartphones, objets connectés, TV, matériel informatique. On a regroupé pour vous celles qui nous semblent les plus intéressantes.

Le top des offres Black Friday high-tech de ce samedi

Nous vous invitons à découvrir les meilleures offres Black Friday Rue du Commerce disponible ce samedi ! Vous pouvez aussi faire un tour sur les autres offres classées par catégories de produits telles que celles sur les écouteurs et casques audio, la Nintendo Switch, les smartphones 4G et 5G les forfaits mobiles, les jeux et accessoires PS4, les montres et bracelets connectés, les enceintes connectées ,mais aussi sur les enceintes son Bluetooth ! Vous trouverez peut-être le cadeau idéal à offrir pour Noël.

Enceinte sans fil Xiaomi Mi Compact à 9,99 €

A la recherche d’une enceinte sans fil pas chère ? La Mi Compact de la marque Xiaomi est vendue au tarif de 9,99 euros au lieu de 19,99 euros sur Rue du Commerce. Pour moins de 10 euros, vous avez donc une enceinte sans fil qui est dotée d’un son clair et naturel, d’une batterie en lithium de 480 mAh dont l’autonomie est de 6 heures (avec un volume à 80%), d’un micro intégré pour passer des appels mains libres et d’un design en maille paramétrique. Compatible Bluetooth 4.2, la Xiaomi Mi Compact mesure 50 mm de diamètre et 32 mm de hauteur, pour un poids léger de 54 grammes seulement.

Balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 24,99 €

Pour certains, garder la ligne est important. Alors pourquoi ne pas acquérir une balance connectée pour avoir un oeil sur son poids. Les personnes désireuses de s’en procurer une peuvent profiter de ce bon plan Rue du Commerce dans le cadre du Black Friday qui permet de se procure l’excellente balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 24,99 €.

Dotée d’un verre trempé robuste et élégant, et d’une couche antidérapante pour éviter les risques de glissade et de chute. Elle vous permettra d’avoir une bonne connaissance de votre corps grâce à plusieurs données précises dont le poids (bien évidemment), le volume musculaire, la masse graisseuse, la capacité à tenir en équilibre, etc…

Bracelet connecté Xiaomi Band 4 à 25,99 €

Rue du Commerce propose donc à ses clients de se procurer le bracelet connecté Band 4 de Xiaomi (coloris noir) au tarif de 25,99 euros au lieu de 39,99 euros soit une réduction de 35%. L’offre promotionnelle est valable pendant la durée du Black Friday et ce, dans la limite des stocks disponibles.

Caméra de surveillance Xiaomi Mi Home à 29,39 €

Belle offre Black Fiday sur la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home qui passe sous la barre des 30 €, à très exactement 29,39 € au lieu de 44.99 €. La Mi Home Security de Xiaomi dotée d’une résolution en 1080p est une caméra équipée d’un double moteur permettant d’obtenir une vision horizontale à 360 degrés.

Vous pouvez également la contrôler directement depuis un smartphone ou des assistants vocaux. L’appareil dispose aussi d’une vision nocturne infrarouge et détection de mouvement ; de notifications de vidéos ; des appels voix bidirectionnelle entre la caméra et le smartphone et des appels vidéo unidirectionnels de la caméra vers le téléphone.

Souris gaming Logitech G502 SE Hero + tapis G440 à 49,99 €

Offre imbattable sur la souris filaire gaming Logitecj G502 SE Hero qui voit son prix passer à 49,99 € pour le Black Friday Rue du Commerce avec en prime, le tapis de souris Logitech G440 ! Cette souris filaire est utilisée pour les activités qui nécessitent un degré élevé de précision et conviendra en particulier aux amateurs de jeux les plus exigeants.

Elle dispose de 11 touches ainsi que d’un éclairage RGB personnalisable mais aussi des poignées latérales en caoutchouc et d’emplacements pour les poids servant à l’alourdir. Le tapis G440 a des dimensions de 280 x 340 x 3 mm. Il est conçu en caoutchouc naturel est fermement liée au cœur en polystyrène résistant, pour que la surface rigide reste exactement là où vous l’avez placée sur le bureau.

Huawei P Smart 2019 à 149 €

Proposé à 149 € dans son coloris bleu, le smartphone est doté d’un écran FullView FHD+ de 6,21 pouces (avec une résolution de 1080 x 2340 px), du système d’exploitation mobile Android 9 Pie, du processeur Kirin 710, de 64 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 512 Go via carte mémoire), de 3 Go de RAM et d’une batterie de 3400 mAh.

Pour la photo, le téléphone possède un double capteur dorsal de 13 + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP. Enfin, le téléphone est fourni avec un chargeur, un câble Data micro USB, un kit oreillette stéréo prise jack, un guide de démarrage rapide, un extracteur carte SIM et une carte de garantie.

Casque audio BackBeat Pro 2 à 149,99 €

Rue du Commerce propose pour le Black Friday le casque audio BackBeat Pro 2 à un bon prix : il est affiché à 129,99 €. En ce qui concerne les caractéristiques principales de l’appareil, le Plantronics BackBeat Pro 2 est un casque de type circum-aural qui bénéficie notamment du Bluetooth 4.0 et de la technologie de réduction de bruit. Il dispose d’une portée maximale jusqu’à 100 mètres en association avec un émetteur Bluetooth de classe 1. Au niveau de l’autonomie, le BackBeat Pro 2 embarque une autonomie maximale de 24 heures (pour un temps de charge estimé à 3 heures).

Nvidia Shield TV Pro 2019 à 204,50 €

Pour le Black Friday Rue du Commerce, la Nvidia Shield TV Pro voit son prix chuter sous la barre des 210 €, à très exactement 204,50 € au lieu de 219,99 €. Concernant les caractéristiques techniques de la box, cette dernière embarque un SoC Tegra X1+, avec la prise en charge de Plex, SmartThings Link, mais aussi le streaming de jeu sur Switch et la possibilité de jouer à des jeux Android avancés (Half-Life 2 series, Portal 2, Borderlands: TPS, Borderlands 2, Metal Gear Rising Revengeance, Resident Evil 5, Doom 3, Tomb Raider, The Witness… etc.).

La Shield TV Pro 2019 est équipée de 2 ports USB 3.0, 3 Go de RAM et 16 Go de stockage interne extensibles via une carte microSD. Tout comme la Shield TV 2019 classique, la Shield Pro embarque technologies d’amélioration de l’image et du son comme le Dolby Vision (la compatibilité avec HDR10 est également là), le son Dolby Atmos, et un nouvel algorithme d’upscaling particulièrement performant. Nvidia mobilise les capacités IA du Tegra X1+ pour passer des contenus 720p ou 1080p au format 4K/UHD avec un résultat bluffant de netteté.

Huawei P30 à 389 €

On ne présente plus le Huawei P30, smartphone haut de gamme du constructeur chinois sorti en 2019. Il est possible de l’avoir sous la barre des 390 € à très exactement 389 € pour le Black Friday Rue du Commerce. Le Huawei P30 est équipé d’un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), d’une caméra avant de 32MP, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.

Aspirateur Robot Xiaomi Roborock S6 à 419,90 €

Pour le Black Friday, l’aspirateur robot Xiaomi Roborock S6 est à 419,90 € au lieu de 599,99 € en moyenne. Ce dernier vous permet de facilement programmer l’aspiration et le nettoyage d’une ou plusieurs pièces de votre maison. Fini la corvée de ménage !

Il embarque pas moins de 14 capteurs lui permettant de détecter les changements de niveau ainsi que les escaliers. Connecté, il s’associe à votre smartphone ou tablette via l’application Mi Home qui vous permet entre autre de définir des barrières virtuelles ou indiquer les zones interdites au Roborock S6. Plus de détails et information dans notre test complet du Roborock S6.

Samsung Galaxy S20 à partir de 579 €

Si vous envisagez d’acheter le Samsung Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, sachez qu’ils sont disponibles à prix cassé du côté de l’enseigne en ligne Rue du commerce qui le proposent avec une réduction de 330 €. Le Galaxy S20 passe ainsi à 579 €, le S20+ à 699 €.

TV 55′ QLED Samsung QE55Q70TAU 2020 à 779 €

Superbe offre pour cette TV QLED Samsung modèle QE55Q70TAU 2020 : habituellement proposée à 999 €, elle voit son prix chuter à 779 € pendant le Black Friday Rue du Commerce. Cette TV embarque le processeur Quantum Processor 4K qui améliore la qualité d’image de tous vos contenus pour une expérience sublimée. Elle propose une dalle de 55 pouces (138cm) VA 100Hz. Connectée, vous pouvez facilement avoir accès à vos contenus depuis les applications Netflix, Disney+, myCanal, OCS…

Apple iPhone 11 Pro Max à partir de 1159 €

L’iPhone 11 Pro Max se distingue uniquement du 11 Pro par son écran AMOLED Super Retina XDR Display de 6,5 pouces. Avec l’iPhone XS Max, c’est l’iPhone le plus imposant jamais vendu par Apple. Il est aussi doté d’une batterie plus imposante et promet donc une meilleure autonomie.

On retrouve aussi le triple capteur photo arrière. L’iPhone 11 Pro Max vendu à partir de 1229€ (64 Go) passe à 1102,59 € quand la variante avec 256 Go passe à 1264,59 € et celle avec 512 Go à 1556,89 € lors du Black Friday.