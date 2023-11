Chute de prix pour le Redmi Note 12 Pro sur Amazon, vite !

Le Black Friday est le moment idéal pour changer de smartphone sans trop dépenser. Le Redmi Note 12 Pro se retrouve ainsi à un excellent prix sur Amazon. Profitez-en avant la rupture de stock !

Redmi Note 12 Pro 4G (6 + 128 Go) à 279,90€

Redmi Note 12 Pro 4G (8 + 256 Go) à 299,90€

Dans le secteur des produits high tech et particulièrement dans celui des smartphones, Xiaomi est la référence des modèles bons marché qui proposent des caractéristiques intéressantes à moindre coût. Quand on rajoute les promotions du Black Friday, ça nous fait tout simplement un téléphone avec un rapport qualité-prix imbattable.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est en vente depuis à peine 9 mois. Son prix de vente conseillé est de 349,90€ dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, et 409,90 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Mais à l’occasion du Black Friday, Amazon les propose pour seulement 279,90 € et 299,90 €.

QUE VAUT LE XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO ?

Le Redmi Note 12 Pro 4G est équipé du SoC Snapdragon 732G 8 coeurs épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 Go ou 256 Go de stockage. Son écran de 6,67 pouces est une dalle AMOLED FullHD+ qui offre un taux de rafraichissement de 120 Hz. Niveau autonomie, on profite d’une grande batterie de 5000 mAh et de la charge turbo 67 W.

Pour la partie photo, on retrouve à l’arrière un module triple capteur avec une caméra principale de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP. À l’avant, le capteur selfie est de 16 MP. Le Redmi Note 12 Pro est un bon smartphone d’entrée de gamme avec des caractéristiques assez impressionnantes pour son prix.

