Black Friday Nintendo Switch : découvrez ici les meilleures offres 2021

La Nintendo Switch n'échappe pas au Black Friday 2021. Si vous comptez acheter cette console pour vous l'offrir ou l'offrir à Noël, sachez qu'on a concocté une liste des offres qui nous semblent les plus intéressantes en ce moment. Ici les meilleurs bons plans sur la Nintendo Switch sont à retrouver dans les grandes enseignes de distribution. Toutefois en ligne, il est possible d'y faire la meilleure affaire sous une certaine condition.

Les meilleurs bons plans Nintendo Switch en magasin

Il existe 3 modèles de Nintendo Switch : la classique, la lite (mode portable uniquement) et enfin celle qui possède un écran OLED. A vous de choisir en fonction de vos besoins. Bien évidemment d'ici le début et la fin du Black Friday et du Cyber Monday, nous serons amenés à mettre à jour ce listing de bons plans en fonction de nos prochaines découvertes. Si vous avez besoin d'informations au sujet de ces 3 consoles, on vous invite à découvrir ici notre comparatif sur les différences Switch de Nintendo.

La version CLASSIQUE

TOP 1 : Nintendo Switch à 266.49 € – 50 € remboursés sur la carte fidélité, soit 216.49 € cagnotte déduite chez Carrefour Market du 19 au 28 novembre (dans la limite de 10 000 exemplaires disponibles chez l'ensemble des supermarchés Carrefour Market magasins participants).

TOP 2 : Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe à 267.49 € chez Carrefour du 22 au 29 novembre 2021.

TOP 3 : Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe à 269.99 € chez Auchan du 26 au 29 novembre 2021.

TOP 4 : Nintendo Switch à 275.50 € – 25 € remboursés sur la carte fidélité, soit 250.50 € cagnotte déduite chez Intermarché Hyper jusqu'au 12 décembre 2021.

TOP5 : Nintendo Switch + 4 jeux (Dragon Ball Z Kakarot, Instant Sport, Lego Harry Potter Collection, Mario + The Lapins Crétins) + casque gaming à 329.99 € chez Auchan du 19 au 29 novembre 2021 (dans la limite de 10 000 exemplaires disponibles chez l'ensemble des hypermarchés Auchan participants).

La version LITE

TOP 1 : Nintendo Switch Lite Bleue + Fifa 22 à 227.30 € – 50 € remboursés sur la carte fidélité, soit 177.30 € cagnotte déduite chez Carrefour du 19 au 29 novembre 2021.

TOP 2 : Nintendo Switch Lite (turquoise, jaune ou corail) à 203 € – 15 € remboursés sur la carte fidélité, soit 188 € chez Intermarché Hyper jusqu'au 12 décembre 2021.

La version OLED

TOP 1 : Nintendo Switch Oled + 2 jeux (Just Dance 2022, Mario et les Lapins Crétins : Kingdom Battle) à 356.86 € chez Carrefour du 19 au 29 novembre 2021.

TOP 2 : Nintendo Switch Oled à 321.50 € – 25 € remboursés sur la carte fidélité, soit 296.50 € cagnotte déduite chez Intermarché Hyper jusqu'au 12 décembre 2021.

TOP 3 : Nintendo Switch Oled à 310.49 € chez Leclerc jusqu'au 4 décembre 2021.

Le meilleur bon plan Nintendo Switch en ligne

Il se trouve du côté de la Fnac : il y a 50 euros offerts aux adhérents pour l'achat d'une Nintendo Switch + le jeu Paper Mario the Origami King. Si vous optez pour la console classique, ça fait un prix de revient de 259.98 € (console à 269.99 € + jeu à 39.99 € – 50 € remboursés) contre 309.98 € pour la version OLED (console à 319.99 euros + jeu à 39.99 € – 50 € remboursés). Si vous n'êtes pas adhérent, sachez que la carte Fnac+ est à seulement 4.99 euros au lieu de 14.99 euros, c'est donc le bon moment pour s'abonner.

Voir l'offre Carte Fnac+ à 4.99 euros

Voir l'offre adhérent Nintendo Switch

N'hésitez pas à nous faire part de vos bons plans, si vous en avez découvert d'autres non présents dans notre liste, merci d'avance.