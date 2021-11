Black Friday Nintendo Switch : prix fou sur ce pack 2 jeux + 3 mois offerts au Switch Online

Le Black Friday Cdiscount bat son plein avec des offres de folie permettant de se faire plaisir pour pas cher. En ce jeudi, il est par exemple possible de s'équiper de la console de jeu Nintendo Switch (version 2019) avec les jeux Mario Kart 8 Deluxe et Rayman Legends (codes de téléchargement) ainsi que trois mois d'abonnement offerts au Nintendo Switch Online pour la modique somme de 289,99 €.

Les bons plans Black Friday vont bon train et il est possible à quelques heures du lancement officiel de l'évènement de faire de belles affaires, notamment dans l'univers des jeux vidéo. Chez Cdiscount par exemple, un pack Nintendo Switch se composant de la console, ses deux joy-con, les jeux Mario Kart 8 Deluxe et Rayman Legends ainsi qu'un abonnement de trois mois offerts au service Nintendo Switch Online. Le tout au prix imbattable de 289,99 €.

Il s'agit bien évidemment du modèle 2019 de la Nintendo Switch qui offre une meilleure autonomie que le tout premier modèle sorti lui en 2017. Quoiqu'il en soit, la console de Big N reste une excellente machine qui dispose d'un catalogue de jeu exclusifs, avec des licences telles que Pokemon, Mario, Zelda et bien d'autres.

Si vous souhaitez faire un heureux pour Noël, ce pack s'avère être une excellente idée cadeau à mettre sous la sapin. Et pour compléter votre achat, avec des jeux ou accessoires supplémentaires, vous pouvez également jeter un œil aux bons plans Black Friday Nintendo Switch toujours d'actualité.