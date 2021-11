Singles’Day 2021 : ne le ratez pas pour faire de bonnes affaires le 11 novembre

À l’instar de la vente traditionnelle, l’e-commerce est un secteur qui fluctue en fonction des différents événements qui sont organisés tout au long de l’année. Ainsi, le trafic d’un site vitrine peut soudainement s'accroître grâce à une date précise. C’est pour cette raison que les géants du e-commerce et les boutiques en ligne sont nombreux à inclure certains événements dans leur stratégie marketing. Les amoureux du shopping et personnes qui sont à la recherche de bonnes affaires doivent retenir plusieurs dates pour ne rien rater des meilleurs bons plans. Suivez le guide !

11 novembre 2021, le jour du Singles’Day

Le Singles'Day, ou le jour des célibataires, est considéré comme étant le Black Friday chinois. Il y a quelques années encore, cette opération commerciale venue tout droit de Chine était encore peu connue. Aujourd’hui, elle commence à se démocratiser petit à petit en France et dans d’autres pays du monde. On est actuellement au point où la plupart des enseignes françaises à l’instar de Boulanger, Amazon, Darty, Fnac, Cdiscount et Rue de Commerce se sont soumises à la tendance et propose chaque année une opération spéciale dédiée au Singles’Day le 11 novembre.

Grâce à des promotions en tout genre sur différents types de produits, cet événement permet aux acheteurs de réaliser de belles affaires. Pour cette année, l’édition du Singles’Day 2021 se tiendra le jeudi 11 novembre et le vendredi 12 novembre. Durant ces 48 heures, les magasins de e-commerce chinois organiseront une multitude de promotions et de bons plans. Parmi les boutiques chinoises les plus populaires, on peut citer AliExpress, Banggood, Gearbest, Geekbuying et Tomtop.

Lancé en 2009 par Alibaba “l’Amazon chinois”, cet événement génère chaque année un important chiffre d’affaires. D’ailleurs, le géant du e-commerce a généré en 2019 un chiffre d'affaires de 34,74 milliards d'euros en 24 heures.

26 novembre 2021, le jour du Black Friday

Pour tous les consommateurs à l’affût de promotions, le Black Friday est un rendez-vous à ne pas manquer. Comme chaque année, le traditionnel rendez-vous du e-commerce rime avec réductions et promotions sur une large sélection de produits. Elle a toujours lieu, le dernier vendredi du mois de novembre, le lendemain du Thanksgiving. Le Black Friday a vu le jour aux États-Unis et cette année, il se déroulera le vendredi 26 novembre 2021.

En amont du jour officiel du Black Friday, de nombreux sites e-commerce proposent déjà des réductions sur certains de leurs produits. De quoi répondre aux attentes des internautes à l’affût des offres promotionnelles de la Black Week. Aussi généralement, les bonnes affaires se poursuivent au-delà du “vendredi noir” pour s’étaler pendant le week-end et le lundi qui suit, jour durant lequel se tient le Cyber Monday.

Le 29 novembre, le jour du Cyber Monday

Une journée de promotions exceptionnelles, le Cyber Monday est l’occasion parfaite pour faire de bonnes affaires sur les nombreuses boutiques en ligne qui sont spécialisées dans le domaine des produits high-tech. Ce sera donc l’occasion rêvée pour vous offrir des télévisions, des smartphones et des objets connectés à moindre prix. Pour le e-commerce, les bons plans du Cyber Monday sont généralement les mêmes que ceux proposés durant le Black Friday. Inventé en 2005, le Cyber Monday est aujourd’hui l’un des événements shopping les plus importants de l’année.

Ne présentant aucune frontière géographique, cet événement a pour concept d’offrir aux boutiques en ligne la possibilité d’organiser des promotions exceptionnelles afin de déclencher la frénésie des acheteurs. Si le Cyber Monday connaît aujourd’hui un franc succès auprès des consommateurs, c’est pour de nombreuses raisons.

Tout d’abord parce qu’il permet de faire des achats sur Internet et donc éviter les bains de foule dans les magasins physiques. De plus, sur Internet, il est possible de faire la comparaison des prix afin de s’assurer qu’on profite réellement d’une bonne affaire. Ainsi, le Cyber Monday a gagné en popularité depuis quelques années incitant de nombreux commerçants à y participer.

Pour l’édition 2021, le Cyber Monday se déroulera le lundi 29 novembre et pour les commerçants du monde entier, cette journée devrait être l'une des plus rentables de l’année.

Quelles sont les dates des soldes d’hiver 2022 ?

Les soldes d’hiver ont lieu chaque année à une date variable. Généralement, ils commencent le 2e mercredi de janvier. Cependant, si celle-ci tombe après le 12, dans ce cas, ils débutent le premier mercredi. En France, la prochaine édition des soldes d’hiver se déroulera le mercredi 12 janvier 2022 à 8 heures du matin. La durée des soldes d'hiver est fixée à quatre semaines. Ils prendront donc fin le mardi 8 février 2022. En Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et dans les Vosges les soldes d'hiver se déroulent du lundi 3 janvier au dimanche 30 janvier 2022.

A quelle date se déroulera l'édition 2022 du Prime Day Amazon ?

Amazon Prime Day est un grand événement de promotions qui se déroule chaque année sur une très courte période. Il est exclusivement réservé aux membres Amazon Prime. Il s’agit sans doute de l’opération spéciale la plus appréciée des habitués de la plateforme Amazon. Elle a lieu une fois par an et permet au géant de l’e-commerce américain d’organiser des baisses de prix importants sur des milliers de produits de toute sorte.

La date exacte du Prime Day 2022 n’a pas encore été dévoilée. L’évènement se déroule aux alentours de la mi-juillet, on peut donc s’attendre à ce que les bons plans Amazon de cette prochaine édition se tiennent logiquement au cours de cette période. Il faut savoir que le Prime Day 2020 et celui de 2021 étaient les rares éditions à avoir été décalées, celle de 2020 a eu lieu du 13 au 14 octobre inclus et celle de 2021 du 21 au 22 juin inclus, à cause de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19.

Quelles sont les dates des soldes d’été 2022

En application de l'article D. 310-15-2 du Code de commerce, les soldes d'été commencent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin. Elles s’étendent généralement sur 4 semaines. Cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin au cas où le dernier mercredi interviendrait après le 28 du mois. Pour la prochaine édition, cet événement se déroulera du mercredi 22 juin au mardi 19 juillet 2022 en France. Dans les Pyrénées-Orientales (66) et dans les Alpes-Maritimes (06) les soldes d'été durent du mercredi 6 juillet au mardi 2 août 2022. En Corse-du-Sud (2A) et en Haute-Corse (2B), ils se tiendront du mercredi 13 juillet au mardi 9 août 2022.

Quelles sont les dates prévues pour les French Days 2022 ?

Inventés dans le but de concurrencer le célèbre Black Friday, les French Days sont une grande opération qui organise des promotions pour les consommateurs français. En janvier 2018, elle a été soutenue par le gouvernement et est considérée comme étant une nouvelle opération commerciale « Made in France ». C’était lors du printemps 2018 que l’initiative a été lancée par plusieurs enseignes françaises dans l’objectif de tenir tête au géant Amazon.

Depuis, elle a pour habitude de se tenir à la fin du mois d’avril. Depuis quelques années, elle a un double à l’automne. À l’occasion des French Days, les consommateurs pourront profiter d’une série de promotions tous azimuts durant une semaine auprès de grandes enseignes en ligne françaises telles que Cdiscount, la Fnac / Darty ou Boulanger. Après deux éditions couronnées de succès en 2021, les French Days devraient logiquement revenir en 2022 pour de nouvelles offres promotionnelles.

Comme chaque année, les Frenchs Day se déroulent en deux éditions, une se tenant au printemps (fin avril / début mai) et l’autre à la fin de l'été (fin septembre / début octobre). La première édition se tient habituellement vers la fin du mois d'avril-début du mois de mai. On peut s’attendre à ce que la première édition des Frenchs Days 2022 soit logiquement organisée aux alentours de la dernière semaine d'avril et la deuxième au cours de la dernière semaine de septembre.