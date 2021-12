Pack Switch + Ring Fit Adventure : baisse de prix sur la console Nintendo avec le jeu

C'est sûrement le bon moment de craquer sur le pack Switch + Ring Fit Adventure avant les fêtes de fin d'année ! Pendant une durée très limitée, Cdiscount effectue une baisse de prix non négligeable sur l'achat de la console Nintendo avec le jeu vidéo.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Il ne vous reste que quelques heures pour profiter d'une réduction de 25 euros sur un panier constitué de produits dont le montant est supérieur au égal à 299 euros sur le site Cdiscount. Parmi les articles éligibles à l'opération du site e-commerce, il y a le pack Switch + Ring Fit Adventure. En effet, la fameuse console de Nintendo avec le jeu vidéo au format dématérialisé est vendue sous forme de pack à 304,99 euros au lieu de 329,99 euros grâce au coupon MOINS25EUROS qui doit être saisi durant l'étape de la commande après avoir choisi le mode de livraison gratuite souhaité.

Pour information, il s'agit de la 2ème version de la console Switch sortie en 2019. Ce modèle de la console embarque notamment un espace de stockage de 32 Go et une batterie lui permettant d'être autonome durant 9 heures (contre 6,5 heures pour la version 2017). Et bien sûr, la console est fournie avec une paire de manettes Joy-Con, un support Joy-Con, une station d'accueil Nintendo Switch, un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch, une paire de dragonnes Joy-Con aux couleurs du jeu, un Ring Con et une sangle de jambe.