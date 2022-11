Black Friday : la manette Xbox Series est à PRIX CANON !

Besoin d'une deuxième manette Xbox Series ? Jusqu'à ce soir, l'accessoire de Microsoft est à exactement 39,99 euros sur le site Rakuten, pour le compte du Black Friday. Pour l'avoir à cet excellent prix, il faudra saisir un code promotionnel.

Après le Chromecast 4K de Google, c'est au tour de la manette Xbox Series d'être victime d'un super bon plan chez Rakuten.

À la veille du coup d'envoi officiel du Black Friday 2022, la manette sans fil de la console Xbox Series est vendue dans un coloris noir charbon au tarif de 39,99 euros au lieu de 49,99 euros. La réduction de 10 euros s'effectue avec le coupon WARMUP10, valable jusqu'à ce soir, qui doit être saisi manuellement durant l'étape du commande.

Pour information, c'est la boutique officielle Boulanger qui vend le produit et les membres du ClubR Rakuten auront un bon d'achat de 4,50 euros à débourser durant une prochaine commande passée sur le site Rakuten. En prenant en compte ce cashback, la manette revient au prix imbattable de 35,49 euros.

Pour rappel, la manette Microsoft compatible Xbox Series X et Xbox Series S est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. La manette est aussi dotée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.