Black Friday Chromecast 4K : la passerelle Google est à 43,99 €, vite !

Foncez vite sur cet excellent deal associé au Chromecast 4K ! Jusqu'à ce soir, la passerelle Google est à moins de 44 euros chez Rakuten avec un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que le Black Friday 2022 n'a pas encore démarré officiellement, Rakuten a décidé de frapper très fort en proposant le Chromecast 4K à prix très réduit.

Jusqu'à ce soir à 23h59 précises, le site e-commerce vend la passerelle Google à 43,99 euros au lieu de 53,99 euros, par l'intermédiaire du vendeur français Boulanger. La remise de 10 euros se fait grâce au coupon WARMUP10 qui doit être saisi durant l'étape du panier.

Se branchant directement sur le port HDMI d'un téléviseur, le Chromecast de Google est un appareil multimédia de diffusion de contenus qui dispose d'une résolution 4K HDR à 60 FPS ; de formats vidéo Dolby Vision, HDR10 et HDR10+ ; du WiFi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz) et de la technologie sans fil Bluetooth. Tournant sous le système d'exploitation Android TV, le Google Chromecast 4K embarque une télécommande vocale avec microphone intégré et est compatible avec les smartphones et tablettes Android, mais aussi avec les iPhone, iPad, les PC portables MAC, Windows et les Chromebook.