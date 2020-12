Le Black Friday en France débute officiellement dans 1 jour, le 4 décembre 2020. Les boutiques participantes à l’évènement n’ont pas attendu le jour J pour proposer des promotions à l’occasion de la Black Week. Si vous envisagez de faire vos cadeaux de Noël, nous vous invitons à découvrir notre sélection des offres ce jeudi.

Le top des offres high-tech J-1 avant le Black Friday

Plus que 1 jour avant le début du Black Friday ! En attendant, nous vois invitons à jeter un oeil sur les meilleures offres disponibles ce jeudi. Vous trouverez peut-être le cadeau idéal à offrir pour Noël. Nous en avons également déniché plusieurs sur les écouteurs et casques audio, la Nintendo Switch, les smartphones et forfaits mobiles, les jeux et accessoires PS4, les montres et bracelets connectés, les enceintes connectées mais aussi sur les enceintes son Bluetooth !

Enceinte sans fil Xiaomi Mi Compact à 9,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

A la recherche d’une enceinte sans fil pas chère ? La Mi Compact de la marque Xiaomi est vendue au tarif de 9,99 euros au lieu de 19,99 euros sur Rue du Commerce. Pour moins de 10 euros, vous avez donc une enceinte sans fil qui est dotée d’un son clair et naturel, d’une batterie en lithium de 480 mAh dont l’autonomie est de 6 heures (avec un volume à 80%), d’un micro intégré pour passer des appels mains libres et d’un design en maille paramétrique. Compatible Bluetooth 4.2, la Xiaomi Mi Compact mesure 50 mm de diamètre et 32 mm de hauteur, pour un poids léger de 54 grammes seulement.

Huawei Band 4 Pro à 42,34 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les offres tournent à plein régime à seulement quelques jours du lancement du Black Friday Amazon, qui rappelons-le, a été décalé au vendredi 4 décembre 2020. Le bracelet connectée Huawei Band 4 Pro est en promotion. Ce bracelet connecté de la marque chinoise est à 42,34 euros au lieu de 79,99 euros.

Concernant les principales caractéristiques du bracelet connecté, le Band 4 Pro de Huawei disponible dans un coloris noir est doté d’un écran tactile AMOLED de 0,95 pouce, d’un cardio fréquencemètre, d’une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur et d’un port USB-A. L’objet connecté est également équipé d’une puce GPS intégrée qui fournit un positionnement précis en temps réel, vous permettant de vous libérer de votre téléphone.

Carte mémoire micro SD Sandisk Ultra 512 Go à 49,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour le Black Friday, Amazon propose la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra de 512 Go au tarif de 49,99 euros au lieu de 157,99 euros ; soit une jolie baisse de prix de près de 108 euros. Au même titre que les autres microSD de la gamme Ultra, cette carte mémoire de la marque SanDisk (modèle SDSQUAR-512G-GN6MA) est idéale pour les smartphones et les tablettes tournant sous le système d’exploitation mobile Android.

L’accessoire qui est fourni avec un adaptateur SD est discret par sa taille grâce à ses dimensions de 1 x 15 x 11 millimètres (pour un poids de 4,54 grammes). La carte dispose de vitesses de transfert allant jusqu’à 100 Mo/s, de la classe 10 pour l’enregistrement et la lecture de vidéos Full HD et de performances notées A1 pour un chargement plus rapide des applications. Enfin, la SanDisk Ultra possède une garantie de 10 ans.

SSD interne Samsung 860 EVO à partir de 54,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SSD SAMSUNG 860 EVO 500 GO

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SSD SAMSUNG 860 EVO 1 TO

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SSD SAMSUNG 860 EVO 2 TO

Les SSD sont aussi à l’honneur pendant le Black Friday Amazon. Si vous désirez vous en équiper à moindre coût, sachez que l’enseigne propose de belles promotions sur le Samsung 860 EVO, un SSD au format 2,5″. Il est conçu autour d’une mémoire V-NAND MLC 3bit et d’un cache LPDDR4 qui lui permet d’atteindre des vitesses optimales pour l’interface SATA III : 550 mo/s en lecture et de 520 mo/s en écriture.

Le SSD Samsung 860 EVO est par ailleurs compatible avec le chiffrement matériel AES 256-bit pour la sécurité de vos données. La version 500 Go est à 54,99 € au lieu de 78,98 €. Celle de 1 To est proposée à 114,99 €. et celle de 2 To à 199,99 € au lieu de 259,99 €. Des tarifs franchement chouettes pour s’offrir un SSD fiable, rapide et durable avec une garantie constructeur de 5 ans.

SSD interne M.2 NVMe PNY CS3030 500 Go à 64,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le SSD interne M.2 NVMe PNY CS3030 500 Go est à 64,99 €. Concernant les caractéristiques technique du SSD, ce dernier propose des débits de transfert de 3500 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture. Il est compatible avec les PC équipés d’une baie M.2 2280 tournant sous les systèmes d’exploitations Linux, Apple MacOS X, Ubuntu 14, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10.

Ce périphérique de stockage bénéficie aussi d’une conception de pointe basée sur la technologie flash NAND. De ce fait, il consomme moins d’énergie et peut fonctionner à une température plus basse. Les bruits de fonctionnement sont, d’ailleurs, presque inaudibles. Par ailleurs, votre ordinateur profite d’un démarrage et d’une extinction plus rapides ainsi que d’une réactivité accrue lors des lancements des programmes même les plus lourds.

Kit de démarrage Philips Hue + 4 ampoules White à 89,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous envisagez de vous équiper de produits de la gamme Philips hue, sachez qu’il est possible de se procurer le kit de démarrage comprenant 3 ampoules + 1 Ampoule E27 Bluetooth White à 89,99 € au lieu de 119,99 € à l’occasion de la Black Week Cdiscount. En plus des ampoules, vous avez également le pont de connexion ainsi qu’un interrupteur variateur inclus dans le kit. L’essentiel pour commencer à connecter votre maison à prix contenu.

Apple AirPods Pro à 209 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le prix de l’AirPods Pro est en chute libre pour le Black Friday. Vendus au tarif conseillé de 279 € habituellement, les nouveaux écouteurs d’Apple avec réduction de bruit sont proposés à 209 € chez Amazon. C’est le bon moment pour vous les offrir puisqu’ils bénéficient d’une réduction de 70 €. Les AirPods Pro sont les écouteurs sans fil les plus aboutis du catalogue d’Apple.

Ils arborent un design compact et solide et offrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme la réduction de bruit active, un mode Transparent pour laisser passer le son à souhait et sont par ailleurs étanche. Les AirPods Pro sont livrés avec trois tailles d’embouts en silicone pour un meilleur confort. Et bien sûr, le son délivré et de très bonne facture.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 399 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous souhaitez acquérir le Samsung Galaxy Note 10 Lite, sachez qu’il passe pour la première fois sous la barre des 400 € à l’occasion de la Black Week Cdiscount. Le smartphone de Samsung y est proposé à 399 €. Une excellente opportunité pour les personnes cherchant un smartphone performant sans pour autant casser leur tirelire et une excellente idée de cadeau de Noël !

Oppo Reno 10x Zoom à 399 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Superbe offre pour le Oppo Reno 10X Zoom qui passe à 399 € au lieu de 699 € en moyenne. Ce smartphone sorti en 2019 embarque le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 855 Octo-Core cadencé à 2.8 GHz, 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage interne, extensible via micro SD.

Le terminal arbore un écran AMOLED de 6.65″ de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels et 387 ppp. Sa batterie 4065 mAh compatible avec la charge rapide VOOC 3.0 lui assure une excellente autonomie. La partie photo est assuré par un capteur photo principal de 48+8+13 MP et le smartphone embarque également un zoom hybride 10x pour des photos nettes et claires même à distance.

Pour la connectique on retrouve un port USB-C, ainsi qu’un port jack 3.5mm. Les technologies Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, , NFC, reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale sous l’écran sont également de la partie. Enfin, l’appareil a des dimensions de 162 x 77.2 x 9.3 mm pour 215 grammes et tourne sous Android 9.0 avec ColorOS 6.0.

TV UHD 4K Hisense H65B7100 à 479 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L’enseigne Electro Dépôt propose une belle offre sur l’achat d’une télévision connectée de 65 pouces. Le modèle en question concerne la TV UHD 4K Hisense H65B7100 qui est en vente au prix de 479 euros (frais de port inclus avec le retrait gratuit en magasin-dépôt).

Coté caractéristiques techniques, le téléviseur embarque les technologies 4K et HDR. Grâce à l’intégration de la fonctionnalité Smart TV, l’utilisateur aura la possibilité de retrouver ses applications de streaming préférées comme Netflix, Youtube ou encore Prime Video. Pour l’audio, l’appareil est doté de deux haut-parleurs qui disposent d’une restitution sonore de 10 watts chacun.

À propos de la connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 sortie audio optique, 1 entrée audio, 1 prise casque, 2 prises antenne, 1 entrée composite et 1 port Ethernet RJ45. Enfin, le téléviseur de la marque chinoise est équipé du système d’exploitation Vidaa U 3.0 et est compatible avec l’assistant Alexa.

Samsung Galaxy S20 à 579 €

Le Samsung Galaxy S20 devient plus abordable durant le Black Friday. Il est possible de l’avoir à 579 € au lieu de 809 € prix conseillé dans sa variante 4G 128 Go auprès de l’enseigne en ligne Cdiscount. Le Galaxy S20 est doté d’un écran troué AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme les ROG Phone par exemple. Parfait pour les fans de jeux vidéo sur smartphone.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR CDISCOUNT

Le Galaxy S20+ est lui aussi à prix cassé pour le Black Friday. il passe à 699 € au lieu de 909 € prix conseillé. Ce dernier se distingue du S20 standard notamment par son grand écran de 6,7 pouces et son appareil photo amélioré. Il est en effet doté d’un quadruple capteur photo composé d’un capteur photo ToF pour capturer la profondeur de champs. Le variante ravira aussi les usagers les plus gourmands grâce à sa grosse batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 45 W.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ CI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC

OnePlus 8 Pro à 699 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ONEPLUS 8 PRO 128 GO

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ONEPLUS 8 PRO 256 GO

Pour le Black Friday, Amazon casse le prix des différentes versions. Le OnePlus 8 Pro bénéficie d’une baisse de prix de 200 €. La version 128 Go passe ainsi à 699 € au lieu de 899 €. Celle avec 256 Go de stockage est 799 € au lieu de 999 €.

Pour rappel, le smartphone est équipé d’un SoC Snapdragon 865 compatible 5G grâce au modem X55. La puce est épaulée par 8 Go de mémoire vive. Le OnePlus 8 Pro se distingue de la version standard par son écran 120 Hz, contre 90 Hz pour l’autre. La différence n’est pas vraiment remarquable à l’usage.

Le OnePlus 8 Pro est équipé d’un quadruple capteur photo dont objectif principal 48 MP, d’un ultra-grand angle de 48MP, d’un téléobjectif de 8MP et d’un objectif IR 5MP. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 16MP.