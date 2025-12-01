Acer Nitro V 15 : ce puissant PC Gamer avec RTX 5060 voit son prix chuter de plus de 500€, mais l’offre expire bientôt !

GeForce RTX 5060, Intel Core i7, 32 Go de RAM… Cette version du PC Gamer Acer Nitro V 15 offre des caractéristiques très intéressantes pour un tarif très agressif. À l’occasion du Cyber Monday, Boulanger vous permet de cumuler deux baisses de prix.

Nous sommes déjà en décembre. La période du Black Friday est donc sur le point de se terminer. Mais vous pouvez encore trouver de très belles offres sur le site de Boulanger, notamment dans le secteur des PC portables. Nous avons déjà vu l'ultraportable Lenovo Yoga Slim 7 en promotion. C’est au tour d’un puissant PC Gamer : l’Acer Nitro V 15 ANV15-52-779Q.

Cet ordinateur portable conçu pour le jeu vidéo est habituellement en vente pour 1599,99 euros. Mais il est en ce moment affiché pour 1099,99 euros chez Boulanger. Et si vous ajoutez le code promo INTEL50, vous obtenez 50 euros de remise immédiate. Le prix final de l’Acer Nitro V 15 passe donc à seulement 1049,99 euros, soit une réduction totale de 550 euros. Et en plus, la livraison est offerte. En revanche, attention cette offre se termine ce soir. Il ne faut donc pas traîner pour se décider à passer à l’action !

Le PC portable gaming Acer Nitro V 15 avec RTX 5060 est à prix cassé

Comme tous les ordinateurs portables, l'Acer Nitro V 15 ANV15-52-779Q a un nom à rallonge incompréhensible. Mais il est important d’avoir le nom complet car il correspond à une fiche de caractéristiques précise qui change énormément d’une version à une autre.

Ainsi, cette version de l'Acer Nitro V 15 embarque le puissant processeur Intel Core i7 13620H de 13e génération qui offre une fréquence turbo jusqu'à 4,9 GHz. Mais un processeur seul n’est pas suffisant si la mémoire vive ne suit pas. Ici, vous n’aurez aucun souci de fluidité puisqu’on profite de 32 Go de RAM DDR4. Le disque dur SSD PCIe de 512 Go aide lui à réduire au minimum les temps de chargement des jeux. Enfin, tout PC Gaming digne de ce nom a besoin d’une excellente carte graphique pour faire tourner les jeux les plus récents. On trouve ici une nVidia GeForce RTX 5060 avec 8 Go de mémoire dédiée. La configuration s’avère donc puissante et équilibrée.

Pour garantir une expérience visuelle impeccable, on trouve un écran IPS anti-reflets 15,6 pouces en Full HD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. L’image est donc fluide et précise tout en restant bien visible, même dans un environnement lumineux ce qui est primordial pour un PC portable. Le son n’est pas oublié avec une compatibilité DTS X: Ultra Audio pour un son plus immersif.

La connectique est complète et parfaitement adaptée pour les gamers puisqu’on retrouve un port HDMI 2.1 pour pouvoir jouer sur un plus grand écran, un port RJ45 pour pouvoir profiter de toute la vitesse d’une connexion fibre . On retrouve aussi un port USB-C, 3 ports USB-A 3.2 et un port jack.