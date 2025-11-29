The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom : le jeu Switch passe à moins de 30 € pour la fin du Black Friday, vite !

Vous cherchez un cadeau de Noël à moins de 30 euros ? Vous voulez découvrir un jeu récent de la licence Zelda trop peu connu ? Pour Black Friday, la Fnac propose The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom pour moins de 30 euros.

Les promotions du Black Friday sont aussi l’occasion de se faire plaisir ou de faire plaisir à ses proches avec un nouveau jeu vidéo. Vous pouvez ainsi trouver des cadeaux pas chers qui feront effet sous le sapin de Noël.

L’une des licences les plus connues et peut être la plus appréciée est certainement The Legend of Zelda. Les deux épisodes Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, sortis sur Switch, ont marqué les gamers de par leur gameplay, leur profondeur et leur univers ouvert.

Mais le dernier épisode sorti l’année dernière, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est passé un peu plus inaperçu avec ses graphismes plus enfantins, plus proches des épisodes NES. Pourtant, il s’agit d’un excellent jeu dans lequel on peut enfin jouer la princesse Zelda.

Normalement vendu pour 44,99 euros, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom bénéficie d’une belle promotion pour le Black Friday de la Fnac. Il passe à seulement 29,99 euros, soit une baisse de prix de 15 euros. C’est un excellent prix pour un jeu Zelda et une idée de cadeau qui plaira au plus grand nombre.

Echoes of Wisdom : une aventure dans laquelle on joue enfin la princesse Zelda

Dans ce nouvel opus The Legend of Zelda, Nintendo a voulu surprendre les fans. Pour une fois, on ne contrôle plus Link mais la princesse Zelda. Et cette nouveauté n’est pas qu’accessoire. En effet, on ne joue pas avec Zelda comme on jouait avec Link.

Cette aventure offre un gameplay réinventé et inventif. Contrairement à Link, Zelda n’est pas une combattante. Elle va donc préférer à l’épée et au bouclier un bâton magique capable de reproduire des objets croisés en route pour l’aider dans sa quête ou cloner des ennemis pour la protéger.

Cet épisode marque par sa créativité et son audace. C’est une véritable bouffée d’air frais pour les fans de la saga qui va vous permettre de découvrir une nouvelle facette d’Hyrule. La direction artistique a été entièrement retravaillée avec des graphismes qui rappellent les épisodes rétro et une musique qui magnifie notre aventure. Une chose ne change pas : Zelda reste une valeur sûre du jeu vidéo.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom.