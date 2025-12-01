NordVPN baisse drastiquement ses prix, avec 3 mois offerts : le Black Friday n’est pas fini !

Le Black Friday s'est achevé, mais NordVPN remet le couvert avec une offre spéciale “Cyber Monday”. Pendant quelques jours, profitez du VPN à son meilleur prix de l'année, avec 3 mois offerts en bonus.

NordVPN n'a pas dit son dernier mot. Après plusieurs jours de promotion, le Black Friday a baissé son rideau pour laisser place au Cyber Monday, avec une offre toujours aussi alléchante. Si vous avez raté la dernière occasion, vous pouvez encore vous rattraper de la plus belle des manières.

Pendant quelques jours, NordVPN bénéficie d'une réduction de 74%, avec 3 mois offerts. C'est l'offre la plus généreuse de l'année pour le VPN le plus populaire en France, d'après une récente étude de l'ARCOM.

NordVPN : tout savoir sur l'offre Cyber Monday

Du 1er au 10 décembre 2025, NordVPN est proposé à partir de 2,99 € par mois, au lieu 11,59 €, ce qui correspond à une réduction de 74%. L'offre s'applique à l'abonnement de deux ans (+3 mois offerts), parfait pour une utilisation à long terme sachant qu'un VPN tout aussi utile qu'un antivirus désormais pour votre sécurité en ligne. Voici, dans le détail, les offres du Cyber Monday chez NordVPN de la formule de base à celle la plus avancée.

Basique (24 mois + 3 mois offerts) : 2,99 € par mois au lieu de 11,59 € (-74%)

(24 mois + 3 mois offerts) : 2,99 € par mois au lieu de 11,59 € (-74%) Plus (NordVPN + NordPass) , sur 24 mois + 3 mois offerts : 3,89 € par mois au lieu de 14,99 € (-74%)

, sur 24 mois + 3 mois offerts : 3,89 € par mois au lieu de 14,99 € (-74%) Ultime (NordVPN + NordPass + Nordlocker + Assurance Cyber risques), sur 24 mois + 3 mois offerts) : 6,39 € par mois au lieu de 24,89 € (-74%)

Pour rappel, NordPass est un gestionnaire de mots de passe multiplateforme qui est accompagné d'un service d'analyse de fuites de données. En plus de suggérer des mots de passe forts pour vos comptes et de les synchroniser sur tous vos appareils, NordPass vous avertit lorsque vos données sont compromises. Vous recevez ainsi une alerte au cas où l'un de vos mots de passe ou autres données sont repérées dans une fuite sur internet, et notamment sur le Dark Web.

NordLocker en ce qui le concerne est un service de stockage sécurisé dans le Cloud. L'abonnement NordVPN inclut ainsi 1 To de Cloud chiffré pour sécuriser vos données sensibles. Et enfin, vous bénéficiez également d'une assurance Cyber-risques sans surcoût. Concrètement, NordVPN vous rembourse jusqu'à 5 000 € au cas où vous serviez victime d'une arnaque en ligne.

NordVPN : plus de 8 000 serveurs dans 126 pays

NordVPN dispose d'autres atouts. Le VPN propose notamment d'un nombre important de serveurs : plus de 8 000 au choix, répartis dans 126 pays différents. Cela offre deux avantages : la possibilité de vous connecter depuis de nombreuses zones dans le monde. Et ensuite, plus il y a de serveurs, mieux la charge est répartie entre les utilisateurs pour de meilleures performances.

NordVPN s'appuie par ailleurs sur des technologies sécurisées, et notamment sur plusieurs protocoles parmi les plus fiables. NordLynx est le protocole maison, basé sur Wireguard, reconnu pour être à la fois rapide et sécurisé. Ce protocole utilise la norme de chiffrement Chacha20.

NordVPN propose aussi le protocole NordWhisper, spécialement conçu pour les réseaux locaux restrictifs. Enfin, les classiques OpenVPN et IKEv2/IPsec sont également disponibles.