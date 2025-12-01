Lenovo Yoga Slim 7 : cet ultrabook puissant passe à prix cassé pour quelques heures seulement, vite !

Le Cyber Monday marque la fin de la période de promotion du Black Friday. C’est donc la dernière opportunité de faire de bonnes affaires en ligne. Si vous cherchez un PC portable performant et pas trop cher, nous avons trouvé une super affaire sur le Lenovo Yoga Slim 7 qui passe à moins de 700 euros. On vous explique comment.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Cette année, Boulanger a été l’un des sites les plus intéressants pour faire des bonnes affaires pendant le Black Friday. C’est encore le cas pour le Cyber Monday avec des promotions cumulables qui permettent d’obtenir des prix cassés. C’est notamment le cas du PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10.

En effet, ce modèle est normalement en vente pour 1099,99 euros. Mais il s’affiche en ce moment au prix réduit de 849,99 euros. Et si vous ajoutez le code promo INTEL50, son prix baisse de 50 euros et passe à seulement 799,99 euros. C’est encore trop cher pour vous ? Aucun souci, vous pouvez aussi bénéficier d’un bonus reprise de 100 euros qui fait baisser le prix de 100 euros supplémentaires, sans compter la valeur de l’appareil repris. Ainsi, le PC portable Lenovo Yoga Slim 7 vous revient au final à seulement 699,99 euros. C’est un prix canon quand on voit sa fiche technique !

Cyber Monday : Boulanger casse le prix du PC portable Lenovo Yoga Slim 7

Le Lenovo Yoga Slim 7 est un ultraportable de 14 pouces à la fois performant et très léger. Il ne pèse que 1,18 kg pour que vous puissiez l’emporter au quotidien dans votre sac sans devenir un poids désagréable.

Sous le capot, on trouve le puissant processeur 8 coeurs Intel Core Ultra 7 avec une fréquence pouvant atteindre 4,8 GHz en mode Turbo Boost. Associé à 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il offre des performances de premier plan et une réactivité exemplaire, particulièrement quand vous devez faire plusieurs tâches en même temps.

Pour l’affichage, on profite d’un bel écran OLED Full HD (1920 x 1200 pixels). Vous aurez donc un contraste infini et des couleurs vives pour un rendu éclatant. Qui dit ultraportable, dit autonomie suffisante pour tenir au moins une journée complète entre deux recharges. C’est le cas ici puisqu’on pourra l’utiliser plus de 17 heures d'affilée. Il est donc parfait pour un usage en milieu scolaire ou en déplacement professionnel.

Enfin, la connectivité est moderne avec le Wifi 7 et le Bluetooth 5.4 et la connectique est complète avec 2 ports USB-C 4.0, 1 port USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1 et un combo casque / micro.