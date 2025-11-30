Apple Watch Ultra 3 : la meilleure montre connectée est à prix cassé pour la fin du Black Friday, mais il va falloir faire vite !

À peine sortie, l’Apple Watch Ultra 3 profite déjà d'une grosse baisse de prix pour le Black Friday sur Rakuten. La montre connectée haut de gamme d’Apple bénéficie d’une double promotion et chute à moins de 650 euros.

Sortie fin septembre dernier, l’Apple Watch Ultra 3 profite des dernières innovations de la marque à la pomme ce qui en fait le modèle le plus perfectionné de smartwatch actuellement sur le marché. Seul hic, son prix très élevé.

Heureusement, pour le Black Friday, il est possible de se l’offrir à prix sacrifié. En effet, l’Apple Watch Ultra 3 est normalement disponible pour 899 euros. En ce moment, vous pourrez la trouver sur Rakuten pour 699,99 euros, mais ce n’est pas son prix final puisqu’avec le code promo BLACK50, le prix passe à seulement 649,99 euros, soit une baisse de prix total de 250 euros. C’est une promotion exceptionnelle pour un produit Apple aussi récent. Alors ne passez pas à côté !

Apple Watch Ultra 3 : la montre connectée ultime est déjà en promotion

L'Apple Watch Ultra 3ème génération se distingue des précédentes versions par sa connexion par satellite intégrée. Cela signifie que même quand vous ne captez pas de signal 5G, vous pouvez suivre votre position sur une carte et même envoyer des messages. C’est très pratique pour les sportifs outdoor pour ne jamais se perdre ou bien pour pouvoir envoyer un message de détresse si nécessaire.

En ce qui concerne son design, cette troisième génération offre un écran OLED plus grand, plus lumineux et correctement visible sous tous les angles. La montre est également plus résistante avec un boîtier en titane et un écran en verre saphir. Elle peut aller jusqu’à 40 mètres de profondeur en mer et elle offre une résistance à la poussière certifiée IP6X. L’autonomie est aussi un gros point fort avec jusqu’à 42 heures en mode d'utilisation classique (soit 6 heures de plus que la génération précédente) et 72 heures en mode basse consommation.

Pour le reste, on retrouve tous les capteurs nécessaires pour le sport, le suivi de sa santé, de son sommeil… On profite de capteurs de fréquence cardiaque, de taux d’oxygène dans le sang, de température corporelle, de température de l’eau, un profondimètre, une boussole, un altimètre, un accéléromètre, un gyroscope…