Le Xiaomi 15 est à moitié prix pour le Black Friday, c’est le moment de foncer

Le prix du Xiaomi 15 est en forte baisse à l'occasion du Black Friday. Si vous recherchez un smartphone premium à un prix très raisonnable, c'est une offre à ne pas manquer.

Je profite de ce bon plan

Xiaomi est réputé pour ses smartphones performants, proposés à des prix compétitifs. Il faut généralement se tourner vers les gammes Redmi et Poco pour profiter des meilleurs rapports qualité-prix. Sur le segment haut de gamme, le Xiaomi 15 est le modèle le plus récent du constructeur. Lancé cette année à 1 099 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, il passe à moins de 600 € à l'occasion du Black Friday sur AliExpress.

Le smartphone est à 599 € très exactement avec le code promo BFFR80. Vous profitez ainsi d'une réduction de 45%, ce qui représente une économie de 500 €. Le Xiaomi 15 est expédié depuis l'entrepôt français d'AliExpress dans un délai de 2 à 5 jours. Cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles et de nombreux produits tombent assez vite en rupture en ce moment.

Xiaomi 15 : un très bon prix grâce au Black Friday

Pour propulser le Xiaomi 15, le constructeur a misé sur un Snapdragon 8 Elite, la puce haut de gamme de Qualcomm qui assure d'excellentes performances dans tous les cas de figure, y compris pour le jeu vidéo intensif. Elle est épaulée par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage dans la version qui est en promotion sur AliExpress.

Le Xiaomi 15 dispose d'un bel écran AMOLED de 6,36 pouces (2670 x 1200 pixels), avec un taux de rafraichissement variable qui monte jusqu'à 120 Hz. Et grâce à la technologie LTPO, ce taux peut baisser jusqu'à 1 Hz quand c'est nécessaire pour optimiser l'autonomie. Et parlant d'autonomie, le smartphone dispose d'une batterie de 5240 mAh qui peut tenir jusqu'à deux jours. La charge rapide de 90W. De quoi charger le smartphone intégralement en moins de 50 minutes.

Je profite de ce bon plan

Enfin, la partie photo se compose de trois capteurs de 50 MP à l'arrière. Un module de principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 3,2x. L'ensemble assure de belles prestations, de jour comme de nuit.