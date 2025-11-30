Black Friday Sony WH-1000XM5 : Boulanger prend l’avantage avec cette offre irrésistible

Boulanger fait chuter le prix Sony WH-1000XM5 avec deux réductions cumulables dans le cadre du Black Friday. Il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter.

On ne le présente plus. Le Sony WH-1000XM5 est l'un des casques à réduction de bruit les plus appréciés du marché. Avec la sortie récente de son successeur, le XM6, son prix est un peu plus accessible et il vaut carrément le coup.

Alors qu'il fallait compter 420 € au lancement pour se l'offrir, son prix de référence est de 329 € actuellement. Grâce au Black Friday, il tombe à seulement 234 € avec le code BF25, ce qui représente une réduction minimum d'environ 30%. Si vous préférez la version SA du casque qui est la même que celle standard, avec un étui moins rigide, elle coûte 10 € de moins, toujours avec le même code promo.

Sony WH-1000XM5 : une qualité de son toujours au top

Le Sony WH-1000 XM5 n’a rien perdu de son attrait malgré la sortie du XM6. C’est encore l’un des tout meilleurs du marché, avec une excellente qualité de son et une réduction de bruit active de premier plan.

Grâce à son transducteur de 30 mm optimisé pour une performance sonore de haute qualité, le XM5 offre une signature sonore équilibrée sur toutes les fréquences, avec des basses profondes, ainsi que médiums et aigus clairs. Vous pouvez évidemment affiner le rendu sonore depuis l’application Sony Sound Connect grâce à plusieurs préréglages disponibles dans l’égaliseur. Un ajustement manuel est également possible.

Et grâce aux quatre microphones dédiés à la voix, la qualité des appels est au rendez-vous, même dans des conditions venteuses. La réduction de bruit quant à elle est réglable selon l’intensité souhaitée, du niveau maximal jusqu’au mode ambiant qui laisse passer certains sons environnants pour vous permettre de rester en contact avec votre environnement.

Grâce à la technologie Adaptative Sound Control, le Sony WH-1000 XM5 est aussi capable d’ajuster automatiquement la réduction de bruit en fonction de chaque situation (marche, course, transport).

Enfin, pour ce qui est des codecs pris en charge, le casque Sony est compatible le AAC, SBC, mais aussi avec le LDAC (jusqu'à 990 kb/s). Quant à l’autonomie, elle s’étend jusqu’à 30h avec l'ANC activé.