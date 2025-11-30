Galaxy Buds 3 Pro : pour le Black Friday, les écouteurs Samsung sont à moitié prix

Le Galaxy Buds 3 Pro s'affiche à son prix le plus bas. À l'occasion du Black Friday, les écouteurs haut de gamme de Samsung profitent d'une réduction de plus de 50%. On vous dit comment bénéficier de cette offre qui se termine bientôt.

Le Black Friday est à quelques heures de baisser son rideau, mais il est toujours possible de profiter de quelques-unes des meilleures offres de la fin d'année. Le Galaxy Buds 3 Pro n'échappe pas aux promotions du moment et passe sous la barre des 120 €, sachant que son prix conseillé est de 249 €.

Boulanger les propose en effet à 119 € très exactement via Rakuten, en cumulant deux remises. D'abord, les écouteurs sont affichés à 149 € et ensuite, avec le code promo BOULANGER30, vous profitez d'une remise supplémentaire de 30 € qui fait ainsi chuter le prix à moins de 120 €. Cela correspond à une réduction de 52%. Vous économisez ainsi 130 €.

Galaxy Buds 3 Pro : les meilleurs écouteurs sans fil de Samsung

Disponibles sur le marché depuis l'année dernière, les Galaxy Buds 3 Pro sont les écouteurs les plus avancés de Samsung. Leur design a beaucoup évolué par rapport aux deux précédentes générations, avec une tige plus longue qui améliore leur stabilité dans les oreilles.

Ce format permet également d'avoir une meilleure captation vocale des micros lors des appels, ou encore de faciliter le contrôle tactile. Un autre détail intéressant du nouveau design : la tige est traversée par une LED latérale qui permet notamment de visualiser le niveau de charge des batteries.

Sur le plan audio, les Galaxy Buds 3 Pro offrent une excellente qualité sonore, grâce aux deux hauts-parleurs de 10,5 mm et 6,1 mm dans chaque oreillette. Le profil sonore est riche et équilibré et les écouteurs sont en plus compatibles Hi-Fi 24 bits / 96 kHz grâce au codec Samsung Seamless. La réduction de bruit active est également efficace.

Enfin, les Galaxy Buds 3 Pro sont compatibles avec les fonctionnalités Galaxy AI. Ils sont certifiés IP57 et offrent une autonomie allant jusqu’à 30 heures sans ANC et 26 heures sans ANC.