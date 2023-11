Bose QC Spécial Edition : son prix chute doublement pour le Black Friday

À quelques jours du Black Friday, les sites de e-commerce affichent déjà de belles promotions. Boulanger propose actuellement l’excellent Bose QuietComfort (QC) Special Edition à prix réduit. Le prix du casque à réduction de bruit active passe sous la barre des 180 euros grâce au cumul de la promotion en cours et du code AUDIO10. Une offre à ne pas manquer !

Les bons plans du Black Friday sont d’ores et déjà en ligne. Boulanger affiche ainsi le casque Bose QuietComfort (QC) Special Edition à -26%, soit 199,99 euros, au lieu de 269,99 euros. Mais ça n’est pas tout ! Cette offre se cumule avec le code promo AUDIO10 qui vous offre 10% de réduction supplémentaire, soit une nouvelle baisse de prix de 20 euros pour atteindre le prix de vente final de 179,99 euros. Le code AUDIO10 est valable du 17 au 19 novembre seulement donc ne tardez pas pour en profiter.

Le Bose QC Special Edition est l’un des meilleurs casques à réduction de bruit active du marché. Léger, ce casque sans fil de type circum-aural est doté de coussinets confortables qui entourent l’oreille et permettent d’exercer très peu de pression sur la tête. Il peut donc être porté longtemps sans aucun souci, d’autant plus qu’il profite d’une autonomie maximale de plus de 22 heures. Il se charge entièrement en USB-C en 2h30 seulement, et la charge rapide vous permet de récupérer 3h d’écoute en 15 minutes !

Le contrôler s’effectue à l’aide des boutons présents sur le casque. Il dispose du Bluetooth multipoint pour pouvoir switcher simplement entre plusieurs appareils. Vous pouvez aussi utiliser la connexion filaire grâce au câble fourni. Certifié IPX4, il est résistant aux éclaboussures d’eau. Vous pouvez donc l’utiliser pour faire du sport en extérieur, même sous la pluie. Enfin, il est livré avec un étui de rangement et une housse de transport.

