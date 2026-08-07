Shark PowerPro : l’aspirateur balai ultra puissant passe à moins de 200 € avec cette offre

Vous cherchez un aspirateur balai efficace et endurant ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le Shark PowerPro qui profite d’une belle autonomie de 40 minutes est actuellement en promotion. Vous pouvez ainsi l’avoir à 195,49 € seulement.

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Vous cherchez un aspirateur balai sans fil pas cher mais qui reste puissant et efficace ? Le Shark PowerPro est fait pour vous. Vous ne connaissez pas la marque Shark ? C’est tout simplement la marque n°1 des aspirateurs aux USA et au Royaume-Uni ! Shark propose une large gamme d’aspirateurs. Vous trouverez donc forcément un modèle adapté à vos besoins et à votre budget.

En ce moment, la marque américaine propose une belle baisse de prix sur un modèle qui offre déjà de base un excellent rapport qualité-prix. En effet, le Shark PowerPro est normalement disponible à 249,99 €. Affiché en promotion à 229,99 euros, vous pouvez l’avoir encore moins cher en utilisant le code promo PASN10. En effet, ce code va faire baisser le Shark PowerPro de 10% supplémentaire. Vous pouvez donc vous l’offrir au final pour seulement 195,49 €. En plus, la livraison est gratuite et vous disposez d’une garantie 5 ans ! Que demander de plus ?

Shark PowerPro : l’aspirateur-balai sans fil puissant, polyvalent et pas cher

Malgré son prix sous la barre des 200 euros, le Shark PowerPro ne manque vraiment pas d’atouts. Sa puissance d’aspiration associée à sa brosse anti-emmêlement en fond le modèle parfait pour les maisons avec des animaux de compagnie à poils longs. Vous n’aurez pas à vous embêter à retirer les poils après chaque passage. Le rouleau reste parfaitement propre. En plus, il dispose d’un système hermétique très malin qui permet de capturer plus de 99,9% des poussières et allergènes. Votre intérieur sera ainsi plus propre mais aussi plus sain.

Le PowerPro dispose en plus de la technologie FloorDetect. Comme son nom l’indique, l’aspirateur est capable d’identifier les sols en temps réel pour pouvoir ajuster automatiquement la vitesse du rouleau. Pour pouvoir nettoyer votre maison en profondeur, le manche du Shark PowerPro peut se plier et ainsi passer sous les meubles. Et avec l’éclairage LED inclus, vous pourrez voir s’il reste de la poussière à aspirer dans les coins les plus sombres.

Pour plus de polyvalence, le PowerPro peut se transformer en un aspirateur à main. Vous pouvez fixer un suceur plat ou bien un embout pour tissus d’ammeublement en fonction des éléments que vous voulez nettoyer.

Enfin, le Shark PowerPro dispose d’un bac à poussière XL ainsi qu’une autonomie qui peut atteindre 40 minutes d’utilisation. Vous n’aurez donc aucun mal à nettoyer votre maison de fond en comble en une seule fois.