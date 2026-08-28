N’installez surtout pas cette mise à jour de Windows 11, elle saccage votre bureau

Windows 11 accueille une nouvelle version optionnelle avec trois fonctionnalités espérées depuis longtemps. Pourtant, les premières réactions apparues après son lancement refroidissent fortement les attentes. Sur quantité d’ordinateurs, son application provoque des altérations immédiatement perceptibles sur l’affichage.

Homme confus devant un ordinateur
Crédits : 123RF

En janvier, Windows a commencé à accumuler les incidents au rythme des patchs. Microsoft résout un dysfonctionnement, avant qu’un autre n’apparaisse plusieurs semaines après. Le phénomène touche aussi bien les patchs de sécurité imposés que les éditions optionnelles diffusées à la clôture de chaque mois. En janvier, l’un d’eux pouvait couper entièrement la webcam sur quelques appareils. Désormais, chaque diffusion alimente les espaces de discussion de récits parfois opposés. Une partie du public préfère patienter plusieurs jours, puis procéder à la mise en place.

Disponible le 27 août, l’édition facultative mensuelle débarquait donc dans une ambiance déjà compliquée. Elle embarquait néanmoins trois possibilités demandées après l’arrivée de Windows 11, dont une barre des tâches enfin repositionnable sur les bords de l’écran, un menu Démarrer dont la taille peut varier et un outil de recherche simplifié. Microsoft a présenté officiellement ces fonctionnalités au printemps dernier. Nombre d’utilisateurs ont choisi de récupérer immédiatement le patch. Le ton des premières réactions a rapidement basculé.

La mise à jour KB5120998 perturbe le pointeur de souris et l’image d’arrière-plan

Sur les appareils concernés, la mise à jour KB5120998 altère deux paramètres graphiques de Windows 11. La flèche de la souris reprend la forme d’un énorme curseur blanc, sans possibilité d’en sélectionner un autre, y compris via les options d’accessibilité. L’image d’arrière-plan devient de son côté entièrement noire. Selon les constatations de Windows Latest, cette teinte réapparaît à chaque redémarrage ou fermeture de session, y compris après une restauration manuelle du visuel initial. Certains utilisateurs subissent simultanément les deux anomalies. Pour le moment, retirer totalement le patch constitue l’unique moyen de retrouver un fonctionnement normal.

Le comportement diffère toutefois selon les ordinateurs. Des utilisateurs n’observent pas le moindre dysfonctionnement sur des appareils pourtant migrés vers Windows 11 dans des circonstances comparables. Le matériel, le niveau de zoom de l’affichage ou certains thèmes personnalisés pourraient expliquer cet écart. Sur Reddit, une ingénieure de Microsoft insiste principalement sur le statut optionnel de cette édition. Ces trois ajouts intégreront quoi qu’il arrive la prochaine version obligatoire. Elle n’a pas commenté les deux anomalies. Microsoft n’a diffusé aucune communication officielle à ce stade. Patienter jusqu’au rendez-vous mensuel de septembre permet donc de profiter des nouveautés sans subir ces soucis.


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