Précommande Battlefield 2042 : où l’acheter au meilleur prix ?

Battlefield 2042 sortira sur PS5, PS4, Xbox One et Series, PC le 19 novembre 2021. Si vous souhaitez le recevoir le jour de sa sortie, vous pouvez d'ores et déjà précommander le jeu auprès de l'ensemble des enseignes telles qu'Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac ou bien encore Micomania. On fait le point sur les meilleures offres pour acheter Battlefield 2042 au meilleur prix en France.

💰Battlefield 2042 : où l'acheter au prix le plus bas ?

Battlefield 2042, le futur titre d'Electronic Arts est disponible à la précommande. Les premières livraisons débuteront le 19 novembre prochain. Le jeu sera disponible sur les consoles de jeu PS4, PS5, Xbox One et Series mais aussi sur PC. Ci dessous, le prix pour chaque version.

Battlefield 2042 sur PS4 et Xbox One à 69,99 euros

Battelfield 2042 sur PS5 et Xbox Series à 79,99 euros

Battlefield 2042 sur PC à 59,99 euros

🎮Quelles nouveautés pour Battlefield 2042 ?

Battlefield 2042 est un jeu de tir à la première personne qui marque le retour à la guerre totale emblématique de la franchise. Adaptez-vous et triomphez dans un futur proche où le chaos a changé le monde. Cet opus prend place durant une troisième guerre mondiale fictive initiée entre la Russie et les États-Unis. Battlefield 2042 propose aux joueurs de prendre part à des affrontements futuristes où la robotique, les drones et autres appareils high-tech ont une place prépondérante.

Ce nouvel opus promet d'être une sorte de best-of de toute la saga et mise uniquement sur le multijoueur. Sur le papier, le projet est donc très alléchant. Même si la bêta est arrivée, nous vous conseillons tout de même d'attendre avant de l'installer puisque logiquement, cette dernière est criblée de bugs.

