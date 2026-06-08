Avec sa batterie de 7 000 mAh et sa puce ultra-puissante, le Xiaomi 17T Pro profite déjà d’une grosse réduction

Le Xiaomi 17T Pro vient tout juste de débarquer avec une offre de lancement qui le rend plus abordable. Avec sa batterie de 7 000 mAh, son processeur ultra-performant et une partie photo ambitieuse, le smartphone a tout pour séduire.

Découvrir l’offre

Successeur du Xiaomi 15T Pro qui a rencontré un joli succès, le 17T Pro reprend une recette qui fonctionne bien depuis plusieurs années. Sans avoir la prétention de rivaliser avec le Xiaomi 17 Ultra, ce modèle vise à offrir une expérience qui s’en rapproche, pour un prix nettement inférieur.

Le Xiaomi 17T Pro dispose d’une batterie généreuse, d’un écran de bonne facture et d’un processeur qui encaisse n’importe quelle charge sans trembler, sans oublier la partie photo, loin d’être en reste.

Non content de proposer un smartphone ultra complet à un prix qui bouscule la concurrence, le constructeur chinois accompagne la sortie du Xiaomi 17T Pro d'une offre de lancement qui permet de réaliser une belle économie sur les prix de référence. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette promotion.

Jusqu'à 150 € d'économie immédiate, avec des cadeaux offerts

Le Xiaomi 17T Pro est proposé en trois configurations, à commencer par une version de base dotée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, avec un prix conseillé de 903 €. Le modèle intermédiaire dispose de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, pour 1 003 €. Enfin, la version de 1 To atteint un prix de 1 103 €.

On reste dans des tranches de prix réservées au segment premium, quoique moins élevées que ce qui est demandé pour le Xiaomi 17 Ultra avec son ticket d’entrée à 1 499 €. Mais grâce à l’offre de lancement de Xiaomi, le 17T Pro profite d’une remise pouvant atteindre les 150 € en fonction des versions, avec des cadeaux en bonus.

Voici le récapitulatif de l’offre de lancement qui inclut plusieurs avantages :

Deux fois plus de stockage pour le même prix : la version de 512 Go au prix de celle de 256 Go. La version de 1 To est même 50 € moins chère que le prix normal de celle de 512 Go, soit 150 € de remise sur cette variante.

Un bonus de reprise de 100 €, en plus de la valeur estimée de votre ancien appareil.

Une enceinte Xiaomi Sound Party d’une valeur de 129,99 € ou une montre connectée Redmi Watch 6 d’une valeur de 99,99 € offerte au choix.

Un coupon de 20 € pour les nouveaux clients.

Xiaomi offre un remplacement d’écran gratuit dans un délai de 6 mois en cas de dommage.

3 mois de YouTube Premium et de Google AI Pro offerts.

4 mois de Spotify Premium offerts.

Vos points de fidélité Mi Points sont doublés pour l’achat du Xiaomi 17T Pro.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Avec deux fois plus de stockage pour le même prix, il n'y a plus aucune raison d’acheter la version de base. Vous pouvez prendre directement celle de 512 Go de stockage pour le même prix. Ou alors payer la version 1 To à 953 € au lieu de 1 103 €, ce qui correspond à une économie de 150 €. À cela s’ajoutent d’autres avantages comme vous pouvez le voir plus haut. En cumulant toutes ces offres, elles représentent en réalité plusieurs centaines d'euros d'économies.

Une autonomie exceptionnelle avec sa batterie de 7 000 mAh

Le Xiaomi 17T Pro présente des arguments solides sur le plan technique, à commencer par son autonomie. Il embarque en effet une batterie de 7 000 mAh, une capacité hors norme qui permet d’atteindre quasiment deux jours d’autonomie selon le constructeur. C’est un chiffre plus conservateur que ce que nous avons pu constater lors de notre test du Xiaomi 17T Pro, qui a pu atteindre les trois jours d’endurance dans des conditions optimales.

Et quand il faut le recharger, la charge filaire de 100 W fait le plein en 48 minutes selon le constructeur. La charge sans fil et la charge inversée sont également au rendez-vous, et elles sont d’une puissance respective de 50W et de 22,5W.

Un écran fluide et lumineux

L'écran est un autre atout du Xiaomi 17T Pro. D’une diagonale de 6,83 pouces, il offre un espace confortable pour profiter de vos contenus, jouer ou naviguer dans d’excellentes conditions. Sa définition est de 2772 x 1280 pixels, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz. Le pic de luminosité quant à lui atteint les 3 500 nits, ce qui garantit une parfaite lisibilité en extérieur.

Le Xiaomi 17T Pro bénéficie également d’une excellente protection des yeux avec son système Vision Care, marqué par quatre certifications TÜV Rheinland destinées à réduire la fatigue visuelle lors d’une utilisation prolongée.

Le Xiaomi 17T Pro délivre une belle puissance grâce à son processeur Dimensity 9500. Cette puce haut de gamme offre des performances qui rivalisent avec celles du Snapdragon 8 Elite Gen 5 que l’on retrouve notamment à l’intérieur du Galaxy S26 Ultra.

Enfin, la partie photo fait également forte impression, avec un triple module signé Leica, dont un téléobjectif périscopique 5x capable de monter jusqu'à 120x en zoom numérique assisté par l’IA.